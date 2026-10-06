https://crimea.ria.ru/20261006/v-krymu-snyat-zapret-na-poseschenie-zapovednikov-1159981954.html

В Крыму снят запрет на посещение заповедников

В Крыму снят запрет на посещение заповедников - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Крыму снят запрет на посещение заповедников

В Крыму снят запрет на посещение заповедных троп, часть из которых можно посетить только в сопровождении инструкторов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T11:34

2026-10-06T11:34

2026-10-06T11:34

фгбу "заповедный крым"

заповедники крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму снят запрет на посещение заповедных троп, часть из которых можно посетить только в сопровождении инструкторов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".С перечнем маршрутов, доступных для самостоятельной прогулки, можно ознакомиться на сайте "Заповедного Крыма". Перед посещением заповедника необходимо оформить разрешение.При этом Кореизская, Боткинская, Штангеевская и Таракташская тропы, а также маршрут "Иограф", доступны к посещению только в сопровождении инструктора-проводника.Туристам рекомендуют проверять актуальную информацию о маршруте на сайте — из-за погодных условий они могут быть временно закрыты.Большинство экологических троп и туристических маршрутов были закрыты с 30 июня в связи с особым противопожарным режимом на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 заповедных зон создадут в Херсонской областиНа ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два годаЗаповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов

заповедники крыма

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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