Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снят запрет на посещение заповедников - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261006/v-krymu-snyat-zapret-na-poseschenie-zapovednikov-1159981954.html
В Крыму снят запрет на посещение заповедников
В Крыму снят запрет на посещение заповедников - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Крыму снят запрет на посещение заповедников
В Крыму снят запрет на посещение заповедных троп, часть из которых можно посетить только в сопровождении инструкторов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T11:34
2026-10-06T11:34
фгбу "заповедный крым"
заповедники крыма
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/05/05/1146195189_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dbb2bcbad4e6015214d0e0bb03c9f9e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму снят запрет на посещение заповедных троп, часть из которых можно посетить только в сопровождении инструкторов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".С перечнем маршрутов, доступных для самостоятельной прогулки, можно ознакомиться на сайте "Заповедного Крыма". Перед посещением заповедника необходимо оформить разрешение.При этом Кореизская, Боткинская, Штангеевская и Таракташская тропы, а также маршрут "Иограф", доступны к посещению только в сопровождении инструктора-проводника.Туристам рекомендуют проверять актуальную информацию о маршруте на сайте — из-за погодных условий они могут быть временно закрыты.Большинство экологических троп и туристических маршрутов были закрыты с 30 июня в связи с особым противопожарным режимом на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 заповедных зон создадут в Херсонской областиНа ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два годаЗаповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
заповедники крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/05/05/1146195189_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3ef7ee6f423aff82cafc1f146217505e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, крым, новости крыма
В Крыму снят запрет на посещение заповедников

В Крыму снят запрет на посещение заповедников и экологически троп

11:34 06.10.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаповедники Крыма
Заповедники Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму снят запрет на посещение заповедных троп, часть из которых можно посетить только в сопровождении инструкторов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".
"Ограничения на посещение экологических троп и туристских маршрутов сняты", – сказано в сообщении.
С перечнем маршрутов, доступных для самостоятельной прогулки, можно ознакомиться на сайте "Заповедного Крыма". Перед посещением заповедника необходимо оформить разрешение.
При этом Кореизская, Боткинская, Штангеевская и Таракташская тропы, а также маршрут "Иограф", доступны к посещению только в сопровождении инструктора-проводника.
Туристам рекомендуют проверять актуальную информацию о маршруте на сайте — из-за погодных условий они могут быть временно закрыты.
Большинство экологических троп и туристических маршрутов были закрыты с 30 июня в связи с особым противопожарным режимом на полуострове.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
16 заповедных зон создадут в Херсонской области
На ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два года
Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
 
ФГБУ "Заповедный Крым"Заповедники КрымаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40До конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов
12:33Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России
12:21Ядерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета
12:12Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
12:05В России зарегистрировали препарат для лечения рака груди
11:58В Киеве закрылся дата-центр с интернетом для ВСУ
11:46ВСУ атаковали автобус в Запорожской области: погибли водитель и пассажиры
11:34В Крыму снят запрет на посещение заповедников
11:23В Сочи разрушается берег – власти создают стратегию спасения пляжей
11:10Солнце снова "взорвалось" – на Землю может прийти мощная магнитная буря
10:58В Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11
10:46Угрожал сыну убийством: севастополец получил 160 часов обязательных работ
10:38Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов
10:21В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения
10:15На Крымском мосту собирается очередь
10:09Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
09:57868 дронов уничтожены над регионами России
09:52Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо
09:41Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения
09:31На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известно
Лента новостейМолния