https://crimea.ria.ru/20261006/v-krymu-perenesli-datu-proverki-sistemy-opovescheniya-1159979225.html

В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения

В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения

В Крыму переносят дату проверки системы оповещения с 7 на 9 октября. Об этом сообщили в МЧС по республике. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T10:21

2026-10-06T10:21

2026-10-06T10:21

проверка систем оповещения

системы оповещения

мчс крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму переносят дату проверки системы оповещения с 7 на 9 октября. Об этом сообщили в МЧС по республике.Плановая комплексная оценка работоспособности системы оповещения населения Республики Крым была запланирована на 7 октября в 10:00, 13:00 и 15:00.Проверка будет проведена в 10:00,13:00 и 15:00. В ходе проверки включат электросирену с передачей сигнала "Внимание всем" и замещение сигналов теле- и радиоканалов на информацию о проверке.Проверка системы оповещения станет второй в этом году в Крыму. Первую проводили весной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиУкрытия в Крыму: МЧС опубликовало карту

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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