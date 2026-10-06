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В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения
В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения
В Крыму переносят дату проверки системы оповещения с 7 на 9 октября. Об этом сообщили в МЧС по республике. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T10:21
2026-10-06T10:21
проверка систем оповещения
системы оповещения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму переносят дату проверки системы оповещения с 7 на 9 октября. Об этом сообщили в МЧС по республике.Плановая комплексная оценка работоспособности системы оповещения населения Республики Крым была запланирована на 7 октября в 10:00, 13:00 и 15:00.Проверка будет проведена в 10:00,13:00 и 15:00. В ходе проверки включат электросирену с передачей сигнала "Внимание всем" и замещение сигналов теле- и радиоканалов на информацию о проверке.Проверка системы оповещения станет второй в этом году в Крыму. Первую проводили весной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиУкрытия в Крыму: МЧС опубликовало карту
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проверка систем оповещения, системы оповещения, мчс крыма, новости крыма, крым
В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения

Дату проверки системы оповещения в Крыму переносят на 9 октября

10:21 06.10.2026
 
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Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму переносят дату проверки системы оповещения с 7 на 9 октября. Об этом сообщили в МЧС по республике.
Плановая комплексная оценка работоспособности системы оповещения населения Республики Крым была запланирована на 7 октября в 10:00, 13:00 и 15:00.
"Запланированная на 7 октября 2026 года плановая комплексная оценка работоспособности системы оповещения населения Республики Крым переносится на 9 октября 2026 года", - говорится в сообщении.
Проверка будет проведена в 10:00,13:00 и 15:00. В ходе проверки включат электросирену с передачей сигнала "Внимание всем" и замещение сигналов теле- и радиоканалов на информацию о проверке.
Проверка системы оповещения станет второй в этом году в Крыму. Первую проводили весной.
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