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В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения
В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения
В Крыму переносят дату проверки системы оповещения с 7 на 9 октября. Об этом сообщили в МЧС по республике. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T10:21
2026-10-06T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму переносят дату проверки системы оповещения с 7 на 9 октября. Об этом сообщили в МЧС по республике.Плановая комплексная оценка работоспособности системы оповещения населения Республики Крым была запланирована на 7 октября в 10:00, 13:00 и 15:00.Проверка будет проведена в 10:00,13:00 и 15:00. В ходе проверки включат электросирену с передачей сигнала "Внимание всем" и замещение сигналов теле- и радиоканалов на информацию о проверке.Проверка системы оповещения станет второй в этом году в Крыму. Первую проводили весной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиУкрытия в Крыму: МЧС опубликовало карту
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проверка систем оповещения, системы оповещения, мчс крыма, новости крыма, крым
В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения
Дату проверки системы оповещения в Крыму переносят на 9 октября