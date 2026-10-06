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В Крыму отменили беспилотную опасность
В Крыму отменили беспилотную опасность - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Крыму отменили беспилотную опасность
Угрозу атаки беспилотников в Крыму отменили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T21:28
2026-10-06T21:28
2026-10-06T21:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Угрозу атаки беспилотников в Крыму отменили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.О работе ПВО на севере Крыма сообщалось в 20:02. Угроза атаки беспилотников сохранялась полтора часа.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Крыму отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность в Крыму отменена
21:28 06.10.2026 (обновлено: 21:30 06.10.2026)