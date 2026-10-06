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В Крыму объявлена угроза атаки дронов - жителей просят срочно укрыться
В Крыму объявлена угроза атаки дронов - жителей просят срочно укрыться - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Крыму объявлена угроза атаки дронов - жителей просят срочно укрыться
Жителей и гостей Ялты призвали срочно покинуть открытые пространства, набережные и площади и укрыться в подвалах и подземных парковках. Как сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T22:54
2026-10-06T22:54
2026-10-06T22:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали срочно покинуть открытые пространства, набережные и площади и укрыться в подвалах и подземных парковках. Как сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) в МАКС, в регионе действует режим беспилотной опассности."Уважаемые жители и гости Ялты! Организованно покиньте открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укройтесь в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон", - призвали в ЕДДС.Людей призвали сохранять спокойствие и бдительность, уделить особое внимание пожилым людям и детям.В Севастополе в это время также объявили воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, ялта, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма
В Крыму объявлена угроза атаки дронов - жителей просят срочно укрыться
В Крыму из-за угрозы БПЛА людей призвали покинуть открытые пространства
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали срочно покинуть открытые пространства, набережные и площади и укрыться в подвалах и подземных парковках. Как сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) в МАКС, в регионе действует режим беспилотной опассности.
"Уважаемые жители и гости Ялты! Организованно покиньте открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укройтесь в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон", - призвали в ЕДДС.
Людей призвали сохранять спокойствие и бдительность, уделить особое внимание пожилым людям и детям.
В Севастополе в это время также объявили воздушную тревогу.
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