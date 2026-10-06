https://crimea.ria.ru/20261006/v-krymu-obyavlena-ugroza-ataki-dronov---zhiteley-prosyat-srochno-ukrytsya-1160007073.html

В Крыму объявлена угроза атаки дронов - жителей просят срочно укрыться

В Крыму объявлена угроза атаки дронов - жителей просят срочно укрыться - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Крыму объявлена угроза атаки дронов - жителей просят срочно укрыться

Жителей и гостей Ялты призвали срочно покинуть открытые пространства, набережные и площади и укрыться в подвалах и подземных парковках. Как сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T22:54

2026-10-06T22:54

2026-10-06T22:54

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали срочно покинуть открытые пространства, набережные и площади и укрыться в подвалах и подземных парковках. Как сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) в МАКС, в регионе действует режим беспилотной опассности."Уважаемые жители и гости Ялты! Организованно покиньте открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укройтесь в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон", - призвали в ЕДДС.Людей призвали сохранять спокойствие и бдительность, уделить особое внимание пожилым людям и детям.В Севастополе в это время также объявили воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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