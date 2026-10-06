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В Крымском НИИ сельского хозяйства выводят засухоустойчивые культуры - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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В Крымском НИИ сельского хозяйства выводят засухоустойчивые культуры
В Крымском НИИ сельского хозяйства выводят засухоустойчивые культуры - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Крымском НИИ сельского хозяйства выводят засухоустойчивые культуры
Основные культуры, которые используются в Крыму – засухоустойчивые и адаптированы к экстремальным природным условиям. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T08:14
2026-10-06T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Основные культуры, которые используются в Крыму – засухоустойчивые и адаптированы к экстремальным природным условиям. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович."К сожалению, человек не может остановить ни засуху, ни солнечную инсоляцию, ни по воле волшебной палочки запустить дождь. Поэтому, конечно, основные культуры, которые выращивают в Крыму, засухоустойчивые и устойчивые к жестким условиям так называемого аридного земледелия (система сельскохозяйственного производства в регионах с недостаточным увлажнением, высокими температурами и интенсивной солнечной радиацией- ред.)", - отметила она.По ее словам, в институте сельского хозяйства Республики Крым ведется селекция в этом направлении, основанная на засухоустойчивости растений.Кроме того, дополнила она, в НИИ сельского хозяйства Крыма есть целое направление эфиромасличных и лекарственных растений."У нас селекция идет в этом направлении не только на их устойчивость, но и на качество и компонентный состав эфирных масел и различных компонентов в этих растениях. Потому что они в принципе и нужны для того, чтобы наращивать, нарабатывать вот эту полезную, ценную составляющую, которая пригодится в медицине, в фармакологии, в косметологии и т.д.", - отметила Светлана Дидович.Она добавила, что Крымский институт сельского хозяйства ведет очень много направлений в плане селекции – от эфиромасличных лекарственных и заканчивая зерновыми масличными."У нас есть сорта, которые тоже созданы и рекомендованы для нашей, именно крымской зоны. Ведь Крым уникален не только тем, что он богат солнцем, привлекателен туристически и прочее, но есть также сельскохозяйственные вопросы выращивания в разных зонах. У нас семь климатических зон, и каждая зона уникальна и отличается своими особенностями", - разъяснила специалист.Самая экстремальная зона — это степная, обратила внимание она.В данной ситуации с малым количеством осадков, по ее мнению, может помочь ресурсосбережение, когда нет глубокой вспашки и культура высевается определенными специально разработанными агрегатами для технологии No-till, то есть без обработки почвы, по стерне или по парам.Эти технологии применяются в степной зоне не только в нашем институте, заметила кандидат сельхознаук, но и аграриями, которые занимаются сельским хозяйством в таких экстремальных зонах."С ними мы постоянно проводим круглые столы и демонстрации на полях. Они учатся у нас, мы учимся у них. Мы в бесконечном в диалоге, потому что у них есть какие-то свои вопросы, которым наука, может быть, не особо уделила внимание, а для них это важно. Мы обмениваемся мнениями, прислушиваемся к ним и стараемся своими научными разработками помочь различным сельхозпредприятиям решать эти вопросы", - рассказала она. Ученые выпускают рекомендации, где полностью описывается состояние почвы, климатического фона, какие культуры сеять, предлагают свои варианты для посева, какие микробные препараты в этом случае могут работать на бобовых, зерновых, масличных или овощных культурах, заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:С геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноградЗачем в Крыму выводят уникальные сорта пшеницы - пояснения ученогоРабота на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новому
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ниисх крыма, сельское хозяйство, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, наука и технологии, урожай в крыму
В Крымском НИИ сельского хозяйства выводят засухоустойчивые культуры

В Крымском институте сельского хозяйства ведут селекцию засухоустойчивых агрокультур

08:14 06.10.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАгропромышленный комплекс Крыма
Агропромышленный комплекс Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Основные культуры, которые используются в Крыму – засухоустойчивые и адаптированы к экстремальным природным условиям. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.
"К сожалению, человек не может остановить ни засуху, ни солнечную инсоляцию, ни по воле волшебной палочки запустить дождь. Поэтому, конечно, основные культуры, которые выращивают в Крыму, засухоустойчивые и устойчивые к жестким условиям так называемого аридного земледелия (система сельскохозяйственного производства в регионах с недостаточным увлажнением, высокими температурами и интенсивной солнечной радиацией- ред.)", - отметила она.
По ее словам, в институте сельского хозяйства Республики Крым ведется селекция в этом направлении, основанная на засухоустойчивости растений.
"Мы проверяем сорта зерновых, масличных культур наших коллег с материковой части, селекционеров, которые тоже ведут селекцию на засухоустойчивость и рекомендуют их для нашей зоны. Делаем демонстрационные полигоны, где можно увидеть, как какой сорт себя ведет, в каких условиях. Допустим, если это чрезвычайно сухой год, то сорта показывают свой потенциал", - пояснила гостья студии.
Кроме того, дополнила она, в НИИ сельского хозяйства Крыма есть целое направление эфиромасличных и лекарственных растений.
"У нас селекция идет в этом направлении не только на их устойчивость, но и на качество и компонентный состав эфирных масел и различных компонентов в этих растениях. Потому что они в принципе и нужны для того, чтобы наращивать, нарабатывать вот эту полезную, ценную составляющую, которая пригодится в медицине, в фармакологии, в косметологии и т.д.", - отметила Светлана Дидович.
Она добавила, что Крымский институт сельского хозяйства ведет очень много направлений в плане селекции – от эфиромасличных лекарственных и заканчивая зерновыми масличными.
"У нас есть сорта, которые тоже созданы и рекомендованы для нашей, именно крымской зоны. Ведь Крым уникален не только тем, что он богат солнцем, привлекателен туристически и прочее, но есть также сельскохозяйственные вопросы выращивания в разных зонах. У нас семь климатических зон, и каждая зона уникальна и отличается своими особенностями", - разъяснила специалист.
Самая экстремальная зона — это степная, обратила внимание она.
"В степной зоне в основном выращивают засухоустойчивые пшеницы. Это озимые культуры, потому что выращивать яровые в такой зоне очень проблематично из-за того, что может не быть осадков. Поэтому они выращиваются на парах или после определенных предшественников. Идет не только селекция, но и разработка технологий выращивания, научно обоснованные севообороты", - поделилась эксперт.
В данной ситуации с малым количеством осадков, по ее мнению, может помочь ресурсосбережение, когда нет глубокой вспашки и культура высевается определенными специально разработанными агрегатами для технологии No-till, то есть без обработки почвы, по стерне или по парам.
Эти технологии применяются в степной зоне не только в нашем институте, заметила кандидат сельхознаук, но и аграриями, которые занимаются сельским хозяйством в таких экстремальных зонах.
"С ними мы постоянно проводим круглые столы и демонстрации на полях. Они учатся у нас, мы учимся у них. Мы в бесконечном в диалоге, потому что у них есть какие-то свои вопросы, которым наука, может быть, не особо уделила внимание, а для них это важно. Мы обмениваемся мнениями, прислушиваемся к ним и стараемся своими научными разработками помочь различным сельхозпредприятиям решать эти вопросы", - рассказала она.
Ученые выпускают рекомендации, где полностью описывается состояние почвы, климатического фона, какие культуры сеять, предлагают свои варианты для посева, какие микробные препараты в этом случае могут работать на бобовых, зерновых, масличных или овощных культурах, заключила она.
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