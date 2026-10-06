https://crimea.ria.ru/20261006/v-kieve-zakrylsya-data-tsentr-s-internetom-dlya-vsu-1159982314.html

В Киеве закрылся дата-центр с интернетом для ВСУ

В Киеве закрылся дата-центр с интернетом для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Киеве закрылся дата-центр с интернетом для ВСУ

Киевский центр обработки данных (ЦОД) компании "Омега Телеком", который предоставлял услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, останавливает свою работу. Об... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T11:58

2026-10-06T11:58

2026-10-06T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Киевский центр обработки данных (ЦОД) компании "Омега Телеком", который предоставлял услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, останавливает свою работу. Об этом сообщили в компании.27 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили в Киеве центр обработки данных (ЦОД) компании "Омега Телеком", одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения большого объема баз данных.Ранее сообщалось, что 2 октября российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ. 1 октября ВС РФ нанесли удары по логистическому центру, дата-центру обработки разведывательной информации.Также 25 октября в Киеве разрушен дата-центр "Датагрупп", обеспечивавший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ.Кроме того, российские вооруженные силы в ходе ударов поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины. Также нанесены удары по логистическим центрам хранения и распределение военных грузов в Одессе и Ильичевке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооруженияВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под ОдессойНе до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, интернет, связь, всу (вооруженные силы украины), новости сво