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В Киеве закрылся дата-центр с интернетом для ВСУ
В Киеве закрылся дата-центр с интернетом для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Киеве закрылся дата-центр с интернетом для ВСУ
Киевский центр обработки данных (ЦОД) компании "Омега Телеком", который предоставлял услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, останавливает свою работу. Об... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T11:58
2026-10-06T11:58
2026-10-06T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Киевский центр обработки данных (ЦОД) компании "Омега Телеком", который предоставлял услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, останавливает свою работу. Об этом сообщили в компании.27 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили в Киеве центр обработки данных (ЦОД) компании "Омега Телеком", одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения большого объема баз данных.Ранее сообщалось, что 2 октября российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ. 1 октября ВС РФ нанесли удары по логистическому центру, дата-центру обработки разведывательной информации.Также 25 октября в Киеве разрушен дата-центр "Датагрупп", обеспечивавший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ.Кроме того, российские вооруженные силы в ходе ударов поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины. Также нанесены удары по логистическим центрам хранения и распределение военных грузов в Одессе и Ильичевке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооруженияВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под ОдессойНе до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине
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украина, удары по украине, интернет, связь, всу (вооруженные силы украины), новости сво
В Киеве закрылся дата-центр с интернетом для ВСУ
В Киеве прекратил работу обеспечивавший ВСУ интернетом дата-центр