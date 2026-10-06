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В Феодосии дважды за день проведут учения военных
В Феодосии дважды за день проведут учения военных - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Феодосии дважды за день проведут учения военных
Во вторник, 6 октября, в Феодосии будут проводиться учения военных. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T12:58
2026-10-06T12:58
2026-10-06T12:58
учения
вооруженные силы россии
феодосия
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 6 октября, в Феодосии будут проводиться учения военных. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС.Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.Ранее сообщалось, что в Саках во вторник будут проходить учения военных с применением различных видов оружия.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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учения, вооруженные силы россии, феодосия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии дважды за день проведут учения военных
В Феодосии во вторник дважды проведут учебные стрельбы