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В Феодосии дважды за день проведут учения военных - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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В Феодосии дважды за день проведут учения военных
В Феодосии дважды за день проведут учения военных - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Феодосии дважды за день проведут учения военных
Во вторник, 6 октября, в Феодосии будут проводиться учения военных. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T12:58
2026-10-06T12:58
учения
вооруженные силы россии
феодосия
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 6 октября, в Феодосии будут проводиться учения военных. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС.Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.Ранее сообщалось, что в Саках во вторник будут проходить учения военных с применением различных видов оружия.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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учения, вооруженные силы россии, феодосия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии дважды за день проведут учения военных

В Феодосии во вторник дважды проведут учебные стрельбы

12:58 06.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия. Карантинная бухта
Феодосия. Карантинная бухта - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 6 октября, в Феодосии будут проводиться учения военных. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС.
"Сегодня с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 22:00 будут проводиться учебные стрельбы", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что в Саках во вторник будут проходить учения военных с применением различных видов оружия.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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УченияВооруженные силы РоссииФеодосияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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