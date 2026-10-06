https://crimea.ria.ru/20261006/v-feodosii-dvazhdy-za-den-provedut-ucheniya-voennykh-1159980119.html

В Феодосии дважды за день проведут учения военных

В Феодосии дважды за день проведут учения военных - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Феодосии дважды за день проведут учения военных

Во вторник, 6 октября, в Феодосии будут проводиться учения военных. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T12:58

2026-10-06T12:58

2026-10-06T12:58

учения

вооруженные силы россии

феодосия

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/18/1158758709_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_80ba5a5865067cc19e5398251a9d7a18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 6 октября, в Феодосии будут проводиться учения военных. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС.Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.Ранее сообщалось, что в Саках во вторник будут проходить учения военных с применением различных видов оружия.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, вооруженные силы россии, феодосия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя