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В Джанкое до вечера будут перебои с водой

В Джанкое до вечера будут перебои с водой - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Джанкое до вечера будут перебои с водой

Подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения, сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T08:21

2026-10-06T08:21

2026-10-06T08:21

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вода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения, сообщили на предприятии "Вода Крыма".Кроме того, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях водоснабжения до 13:00 будет ограничена подача воды в Керчи. Речь идет об улицах Буденного, Блюхера, Ворошилова, Рыбаков, Донского, Марата.Ранее сообщалось, что Алушта утром во вторник осталась без света из-за аварии. Восстановление подачи электроснабжения будет осуществляться постепенно.Также сообщалось, что три села под Севастополе обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

джанкой

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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