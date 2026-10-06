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В Джанкое до вечера будут перебои с водой - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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В Джанкое до вечера будут перебои с водой
В Джанкое до вечера будут перебои с водой - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Джанкое до вечера будут перебои с водой
Подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения, сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T08:21
2026-10-06T08:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения, сообщили на предприятии "Вода Крыма".Кроме того, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях водоснабжения до 13:00 будет ограничена подача воды в Керчи. Речь идет об улицах Буденного, Блюхера, Ворошилова, Рыбаков, Донского, Марата.Ранее сообщалось, что Алушта утром во вторник осталась без света из-за аварии. Восстановление подачи электроснабжения будет осуществляться постепенно.Также сообщалось, что три села под Севастополе обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Джанкое до вечера будут перебои с водой

Отключение воды запланировано во вторник в Джанкое и Керчи

08:21 06.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения, сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"До 18:00 (ориентировочно) работы на сетях "Крымэнерго" в Джанкое. Возможно снижение давления в системе водоснабжения", – говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях водоснабжения до 13:00 будет ограничена подача воды в Керчи. Речь идет об улицах Буденного, Блюхера, Ворошилова, Рыбаков, Донского, Марата.
Ранее сообщалось, что Алушта утром во вторник осталась без света из-за аварии. Восстановление подачи электроснабжения будет осуществляться постепенно.
Также сообщалось, что три села под Севастополе обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.
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