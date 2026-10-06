https://crimea.ria.ru/20261006/v-detskom-parke-simferopolya-obnovlyayut-koleso-obozreniya-1159991679.html

В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения

В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения

В Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы". РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T20:53

2026-10-06T20:53

2026-10-06T20:53

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муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

аттракционы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы".Новые колпаки сделаны из современных материалов, цвет остался прежним — голубым. Также на колесе обозрения заменили силовой кабель. Дальше специалисты покрасят стойки, проверят работу аттракциона и вернут его эксплуатацию."Найти подрядчика на изготовление колпаков оказалось непросто – из-за высоких требований к безопасности и малого числа профильных исполнителей. Добавила хлопот и логистика: колпаки доставляли с материковой части России в Крым", – уточнили в учреждении.В Симферополе ранее ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории. С 23:00 до 6:00 парк будет закрыт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как парки Симферополя защищают от вандализмаВ Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтанВ парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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