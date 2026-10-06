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В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
В Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы". РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T20:53
2026-10-06T20:53
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благоустройство
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муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы".Новые колпаки сделаны из современных материалов, цвет остался прежним — голубым. Также на колесе обозрения заменили силовой кабель. Дальше специалисты покрасят стойки, проверят работу аттракциона и вернут его эксплуатацию."Найти подрядчика на изготовление колпаков оказалось непросто – из-за высоких требований к безопасности и малого числа профильных исполнителей. Добавила хлопот и логистика: колпаки доставляли с материковой части России в Крым", – уточнили в учреждении.В Симферополе ранее ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории. С 23:00 до 6:00 парк будет закрыт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как парки Симферополя защищают от вандализмаВ Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтанВ парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов
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крым, симферополь, детский парк, благоустройство, парки крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , аттракционы, новости крыма
В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения

В Детском парке Симферополя обновляют кабинки колеса обозрения

20:53 06.10.2026
 
© Фото: Парки столицыВ Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
© Фото: Парки столицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Парки столицы".
"За более чем 35 лет работы аттракциона на старых колпаках кабинок началось расслоение материала, поэтому назрела замена. Работники учреждения уже наварили новые крепления, приступили к демонтажу старых колпаков и установке новых", – сказано в сообщении.
© Фото: Парки столицыВ Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
© Фото: Парки столицы
В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
Новые колпаки сделаны из современных материалов, цвет остался прежним — голубым. Также на колесе обозрения заменили силовой кабель. Дальше специалисты покрасят стойки, проверят работу аттракциона и вернут его эксплуатацию.
"Найти подрядчика на изготовление колпаков оказалось непросто – из-за высоких требований к безопасности и малого числа профильных исполнителей. Добавила хлопот и логистика: колпаки доставляли с материковой части России в Крым", – уточнили в учреждении.
© Фото: Парки столицыВ Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
© Фото: Парки столицы
В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
Также в этом году после масштабной реконструкции заработали детская железная дорога и "Веселые горки", напомнили в пресс-службе. К завершению подходят работы на цепочной карусели и "Орбите", где тоже заменили кабины и провели покраску. Впереди – проверка на соответствие всем нормативам технического состояния и безопасной эксплуатации.
В Симферополе ранее ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории. С 23:00 до 6:00 парк будет закрыт.
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КрымСимферопольДетский паркБлагоустройствоПарки КрымаМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"АттракционыНовости Крыма
 
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