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В Черном море горит танкер – пляжи у берегов Кубани закрыты
В Черном море горит танкер – пляжи у берегов Кубани закрыты - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Черном море горит танкер – пляжи у берегов Кубани закрыты
В акватории Черного моря произошло возгорание танкера, в целях безопасности временно закрыли пляжи федеральной территории Сириуса. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T20:07
2026-10-06T20:07
2026-10-06T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря произошло возгорание танкера, в целях безопасности временно закрыли пляжи федеральной территории Сириуса. Об этом сообщил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.Он уточнил, что на месте совместно с Росгидрометом ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха, о результатах которого жителей будут систематически информировать."Прошу жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах и, по возможности, не открывать окна в помещениях", – добавил Плишкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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черное море, танкер, сочи, сириус, происшествия, новости, пожар
В Черном море горит танкер – пляжи у берегов Кубани закрыты
В Черном море горит танкер возле Сочи – пляжи Сириуса в Краснодарском крае закрыты
20:07 06.10.2026 (обновлено: 20:20 06.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря произошло возгорание танкера, в целях безопасности временно закрыли пляжи федеральной территории Сириуса. Об этом сообщил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.
"В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты", – сообщил Плишкин в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что на месте совместно с Росгидрометом ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха, о результатах которого жителей будут систематически информировать.
"Прошу жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах и, по возможности, не открывать окна в помещениях", – добавил Плишкин.
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