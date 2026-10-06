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В Черном море горит танкер – пляжи у берегов Кубани закрыты

В Черном море горит танкер – пляжи у берегов Кубани закрыты - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Черном море горит танкер – пляжи у берегов Кубани закрыты

В акватории Черного моря произошло возгорание танкера, в целях безопасности временно закрыли пляжи федеральной территории Сириуса. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T20:07

2026-10-06T20:07

2026-10-06T20:20

черное море

танкер

сочи

сириус

происшествия

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря произошло возгорание танкера, в целях безопасности временно закрыли пляжи федеральной территории Сириуса. Об этом сообщил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.Он уточнил, что на месте совместно с Росгидрометом ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха, о результатах которого жителей будут систематически информировать."Прошу жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах и, по возможности, не открывать окна в помещениях", – добавил Плишкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

сочи

сириус

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, танкер, сочи, сириус, происшествия, новости, пожар