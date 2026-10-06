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В Алуште благоустроили памятник крымским партизанам
В Алуште благоустроили памятник крымским партизанам - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Алуште благоустроили памятник крымским партизанам
На участке трассы Алушта – Ялта благоустроили памятник крымским партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в компании "ВАД",... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T19:24
2026-10-06T19:24
2026-10-06T19:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На участке трассы Алушта – Ялта благоустроили памятник крымским партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в компании "ВАД", сотрудники которой выполнили работы.Монумент расположен на 5-ом километре трассы, вблизи новой автомобильной дороги в обход Алушты.Мемориал был открыт в 1981 году к 40-летию создания партизанского движения в Крыму и посвящен бойцам Алуштинского партизанского отряда. В центре комплекса находится памятная доска с именами погибших. Памятник выполнен в технике барельеф с фигурами партизан и боковыми панно.Ранее сообщалось, что в Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города. Протяженность новой четырехполосной магистрали составит 7,8 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают лесаНовая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублейВ Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог
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В Алуште благоустроили памятник крымским партизанам
В Алуште благоустроили памятник крымским партизанам