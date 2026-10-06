https://crimea.ria.ru/20261006/v-aleshkinskom-okruge-ot-obstrelov-vsu-pogibli-dva-cheloveka-i-raneny-11-1159980262.html

В Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11

В Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11 - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11

За прошедшую неделю в результате атак ВСУ в Алешкинском округе Херсонской области погибли два мирных жителя и еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T10:58

2026-10-06T10:58

2026-10-06T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в результате атак ВСУ в Алешкинском округе Херсонской области погибли два мирных жителя и еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава муниципалитета Руслан Хоменко в своем канале в МАКС.На "дороге смерти" из Алешек на Раденск за несколько дней пострадали девять человек. Сначала дрон ВСУ ударил по двоим, которые шли пешком. Потом четверо подорвались на перекрестке: взрывоопасный предмет боевики доставили путем дистанционного минирования. А затем у заправки "Близнецы" взрыв накрыл еще троих. Среди них были две сестры. Одна из них погибла - ей оторвало ногу.Кроме того, в Алешках в своем доме от артиллерийского обстрела погибла женщина.Также по информации Руслана Хоменко, БПЛА ударил по магазину стройматериалов в Великих Копанях: женщина получила осколочные ранения. ВСУ крушили дома по всему округу: Виноградово, Брилевка, Новая Маячка, Тарасовка, Абрикосовка — везде выбитые окна, пробитые крыши, развороченные стены.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в прифронтовом городе Алешки Херсонской области сложилась критическая ситуация из-за того, что ВСУ препятствует доставке туда продуктов питания и лекарств.Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонне с гуманитарной помощью на въезде в Алешки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в АлешкахУкраина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова Удар по больнице в Алешках и реакция РФ на слова Трампа: главное за день

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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