В Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в результате атак ВСУ в Алешкинском округе Херсонской области погибли два мирных жителя и еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава муниципалитета Руслан Хоменко в своем канале в МАКС.На "дороге смерти" из Алешек на Раденск за несколько дней пострадали девять человек. Сначала дрон ВСУ ударил по двоим, которые шли пешком. Потом четверо подорвались на перекрестке: взрывоопасный предмет боевики доставили путем дистанционного минирования. А затем у заправки "Близнецы" взрыв накрыл еще троих. Среди них были две сестры. Одна из них погибла - ей оторвало ногу.Кроме того, в Алешках в своем доме от артиллерийского обстрела погибла женщина.Также по информации Руслана Хоменко, БПЛА ударил по магазину стройматериалов в Великих Копанях: женщина получила осколочные ранения. ВСУ крушили дома по всему округу: Виноградово, Брилевка, Новая Маячка, Тарасовка, Абрикосовка — везде выбитые окна, пробитые крыши, развороченные стены.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в прифронтовом городе Алешки Херсонской области сложилась критическая ситуация из-за того, что ВСУ препятствует доставке туда продуктов питания и лекарств.Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонне с гуманитарной помощью на въезде в Алешки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в АлешкахУкраина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова Удар по больнице в Алешках и реакция РФ на слова Трампа: главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в результате атак ВСУ в Алешкинском округе Херсонской области погибли два мирных жителя и еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава муниципалитета Руслан Хоменко в своем канале в МАКС.
"Еще одну сложную неделю пережил Алешкинский округ. Двое погибших, одиннадцать раненых — и все до единого мирные люди", - написал Хоменко.
На "дороге смерти" из Алешек на Раденск за несколько дней пострадали девять человек. Сначала дрон ВСУ ударил по двоим, которые шли пешком. Потом четверо подорвались на перекрестке: взрывоопасный предмет боевики доставили путем дистанционного минирования. А затем у заправки "Близнецы" взрыв накрыл еще троих. Среди них были две сестры. Одна из них погибла - ей оторвало ногу.
Кроме того, в Алешках в своем доме от артиллерийского обстрела погибла женщина.
Также по информации Руслана Хоменко, БПЛА ударил по магазину стройматериалов в Великих Копанях: женщина получила осколочные ранения. ВСУ крушили дома по всему округу: Виноградово, Брилевка, Новая Маячка, Тарасовка, Абрикосовка — везде выбитые окна, пробитые крыши, развороченные стены.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в прифронтовом городе Алешки Херсонской области сложилась критическая ситуация из-за того, что ВСУ препятствует доставке туда продуктов питания и лекарств.
Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонне с гуманитарной помощью на въезде в Алешки.
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