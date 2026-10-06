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В Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11 - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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В Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11
В Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11 - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11
За прошедшую неделю в результате атак ВСУ в Алешкинском округе Херсонской области погибли два мирных жителя и еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T10:58
2026-10-06T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в результате атак ВСУ в Алешкинском округе Херсонской области погибли два мирных жителя и еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава муниципалитета Руслан Хоменко в своем канале в МАКС.На "дороге смерти" из Алешек на Раденск за несколько дней пострадали девять человек. Сначала дрон ВСУ ударил по двоим, которые шли пешком. Потом четверо подорвались на перекрестке: взрывоопасный предмет боевики доставили путем дистанционного минирования. А затем у заправки "Близнецы" взрыв накрыл еще троих. Среди них были две сестры. Одна из них погибла - ей оторвало ногу.Кроме того, в Алешках в своем доме от артиллерийского обстрела погибла женщина.Также по информации Руслана Хоменко, БПЛА ударил по магазину стройматериалов в Великих Копанях: женщина получила осколочные ранения. ВСУ крушили дома по всему округу: Виноградово, Брилевка, Новая Маячка, Тарасовка, Абрикосовка — везде выбитые окна, пробитые крыши, развороченные стены.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в прифронтовом городе Алешки Херсонской области сложилась критическая ситуация из-за того, что ВСУ препятствует доставке туда продуктов питания и лекарств.Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонне с гуманитарной помощью на въезде в Алешки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в АлешкахУкраина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова Удар по больнице в Алешках и реакция РФ на слова Трампа: главное за день
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алешки, атаки всу, новости сво, херсонская область, новости
В Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11

За неделю в Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и 11 получили ранения

10:58 06.10.2026
 
© Руслан Хоменко в МАКСПоследствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
© Руслан Хоменко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в результате атак ВСУ в Алешкинском округе Херсонской области погибли два мирных жителя и еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава муниципалитета Руслан Хоменко в своем канале в МАКС.
"Еще одну сложную неделю пережил Алешкинский округ. Двое погибших, одиннадцать раненых — и все до единого мирные люди", - написал Хоменко.
© Руслан Хоменко в МАКСПоследствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
© Руслан Хоменко в МАКС
На "дороге смерти" из Алешек на Раденск за несколько дней пострадали девять человек. Сначала дрон ВСУ ударил по двоим, которые шли пешком. Потом четверо подорвались на перекрестке: взрывоопасный предмет боевики доставили путем дистанционного минирования. А затем у заправки "Близнецы" взрыв накрыл еще троих. Среди них были две сестры. Одна из них погибла - ей оторвало ногу.
Кроме того, в Алешках в своем доме от артиллерийского обстрела погибла женщина.
Также по информации Руслана Хоменко, БПЛА ударил по магазину стройматериалов в Великих Копанях: женщина получила осколочные ранения. ВСУ крушили дома по всему округу: Виноградово, Брилевка, Новая Маячка, Тарасовка, Абрикосовка — везде выбитые окна, пробитые крыши, развороченные стены.
© Руслан Хоменко в МАКСПоследствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
1 из 3
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
© Руслан Хоменко в МАКС
© Руслан Хоменко в МАКСПоследствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
2 из 3
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
© Руслан Хоменко в МАКС
© Руслан Хоменко в МАКСПоследствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
3 из 3
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
© Руслан Хоменко в МАКС
1 из 3
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
© Руслан Хоменко в МАКС
2 из 3
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
© Руслан Хоменко в МАКС
3 из 3
Последствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
© Руслан Хоменко в МАКС
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в прифронтовом городе Алешки Херсонской области сложилась критическая ситуация из-за того, что ВСУ препятствует доставке туда продуктов питания и лекарств.
Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонне с гуманитарной помощью на въезде в Алешки.
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АлешкиАтаки ВСУНовости СВОХерсонская областьНовости
 
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