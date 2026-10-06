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Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти
Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти
Управляющие компании в ряде регионов Крыма работают некачественно, при этом тарифы на их услуги необоснованно высоки. Об этом заявил зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T13:00
2026-10-06T13:00
2026-10-06T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Управляющие компании в ряде регионов Крыма работают некачественно, при этом тарифы на их услуги необоснованно высоки. Об этом заявил зампредседателя Совета министров республики Анушаван Агаджанян на заседании правительства региона.По его словам, по результатам проверки ряд УК уже исключены из реестра.Глава Крыма Сергей Аксенов призвал навести порядок в работе управляющих компаний, в случае необходимости подключая к этому процессу прокуратуру.Также Аксенов призвал глав администраций обойти все многоквартирные дома, выбравшие самостоятельный способ управления. По словам руководителя региона, в подавляющем большинстве случаев люди выбрали этот вариант от безысходности, поскольку там нет управляющих компаний, которые предоставляли бы качественные услуги за разумную цену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, анушаван агаджанян, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, цены и тарифы
Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти
В Крыму аннулируют лицензии управляющих компаний за высокие тарифы и низкое качество услуг
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Управляющие компании в ряде регионов Крыма работают некачественно, при этом тарифы на их услуги необоснованно высоки. Об этом заявил зампредседателя Совета министров республики Анушаван Агаджанян на заседании правительства региона.
"Проводится анализ деятельности всех управляющих компаний на предмет справедливости тарифов. По ряду городов мы уже провели предварительный анализ, и смело можно сказать, что качество предоставления услуг управляющими компаниями не соответствует тому размеру тарифа, который они берут. При этом штатная численность позволяет им работать более качественно и добросовестно", - сказал Агаджанян.
По его словам, по результатам проверки ряд УК уже исключены из реестра.
"Управляющие компании, которые обсуживали 101 многоквартирный дом в Джанкое и Белогорском районе, не выполняли свои обязательства перед жителями. Мы вышли с иском об аннулировании лицензии", - уточнил зампредседателя Совмина.
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал навести порядок в работе управляющих компаний, в случае необходимости подключая к этому процессу прокуратуру.
"Сейчас по муниципалитетам идут обращения, мы их разбираем ежедневно. В некоторых домах по два-три года вообще уборки не было, а тариф собирается регулярно. Куда деваются деньги – непонятно", - отметил он.
Также Аксенов призвал глав администраций обойти все многоквартирные дома, выбравшие самостоятельный способ управления. По словам руководителя региона, в подавляющем большинстве случаев люди выбрали этот вариант от безысходности, поскольку там нет управляющих компаний, которые предоставляли бы качественные услуги за разумную цену.
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