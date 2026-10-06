https://crimea.ria.ru/20261006/upravlyayuschie-kompanii-v-krymu-zavyshayut-tarify-na-svoi-uslugi--vlasti-1159990302.html

Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти

Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти

Управляющие компании в ряде регионов Крыма работают некачественно, при этом тарифы на их услуги необоснованно высоки. Об этом заявил зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T13:00

2026-10-06T13:00

2026-10-06T13:00

крым

сергей аксенов

анушаван агаджанян

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

цены и тарифы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Управляющие компании в ряде регионов Крыма работают некачественно, при этом тарифы на их услуги необоснованно высоки. Об этом заявил зампредседателя Совета министров республики Анушаван Агаджанян на заседании правительства региона.По его словам, по результатам проверки ряд УК уже исключены из реестра.Глава Крыма Сергей Аксенов призвал навести порядок в работе управляющих компаний, в случае необходимости подключая к этому процессу прокуратуру.Также Аксенов призвал глав администраций обойти все многоквартирные дома, выбравшие самостоятельный способ управления. По словам руководителя региона, в подавляющем большинстве случаев люди выбрали этот вариант от безысходности, поскольку там нет управляющих компаний, которые предоставляли бы качественные услуги за разумную цену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, анушаван агаджанян, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, цены и тарифы