https://crimea.ria.ru/20261006/ulitsu-v-evpatorii-otremontiruyut-za-118-millionov-rubley-1159996121.html

Улицу в Евпатории отремонтируют за 118 миллионов рублей

Улицу в Евпатории отремонтируют за 118 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Улицу в Евпатории отремонтируют за 118 миллионов рублей

В Евпатории стартовал ремонт дороги по улице Некрасова. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T21:11

2026-10-06T21:11

2026-10-06T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории стартовал ремонт дороги по улице Некрасова. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.В планах - замена асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня, а также выравнивание коммуникационных колодцев.Проведение работ обойдется в более 118 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение об определении единственного подрядчика принял 30 сентября глава Крыма Сергей Аксенов.Подрядчиком выбрано ООО "Центр механизации". Ремонт улицы Некрасова оценили в 118,17 миллиона рублей, аванс составит 30% от этой цены. Контракт, согласно распоряжению, заключается с подрядчиком до 1 августа 2027 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентовВ Севастополе отремонтировали семь улицТрассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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