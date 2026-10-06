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Улицу в Евпатории отремонтируют за 118 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Улицу в Евпатории отремонтируют за 118 миллионов рублей
Улицу в Евпатории отремонтируют за 118 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Улицу в Евпатории отремонтируют за 118 миллионов рублей
В Евпатории стартовал ремонт дороги по улице Некрасова. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории стартовал ремонт дороги по улице Некрасова. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.В планах - замена асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня, а также выравнивание коммуникационных колодцев.Проведение работ обойдется в более 118 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение об определении единственного подрядчика принял 30 сентября глава Крыма Сергей Аксенов.Подрядчиком выбрано ООО "Центр механизации". Ремонт улицы Некрасова оценили в 118,17 миллиона рублей, аванс составит 30% от этой цены. Контракт, согласно распоряжению, заключается с подрядчиком до 1 августа 2027 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентовВ Севастополе отремонтировали семь улицТрассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы
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РИА Новости Крым
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96
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крым, евпатория, виталий оганесян, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, благоустройство
Улицу в Евпатории отремонтируют за 118 миллионов рублей

В Евпатории дорогу на улице Некрасова отремонтируют за 118 миллионов рублей

21:11 06.10.2026
 
© Глава администрации Евпатории Виталий ОганесянРемонт дороги на улице Некрасова в Евпатории
Ремонт дороги на улице Некрасова в Евпатории
© Глава администрации Евпатории Виталий Оганесян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории стартовал ремонт дороги по улице Некрасова. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.
В планах - замена асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня, а также выравнивание коммуникационных колодцев.
© Глава администрации Евпатории Виталий ОганесянРемонт дороги на улице Некрасова в Евпатории
Ремонт дороги на улице Некрасова в Евпатории
© Глава администрации Евпатории Виталий Оганесян
Ремонт дороги на улице Некрасова в Евпатории

"По улице Некрасова расположены важные социальные объекты, в числе которых городские больница и поликлиника, поэтому ремонт дорожного полотна имеет приоритетное значение", - отметил мэр.

Проведение работ обойдется в более 118 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение об определении единственного подрядчика принял 30 сентября глава Крыма Сергей Аксенов.
© Глава администрации Евпатории Виталий ОганесянРемонт дороги на улице Некрасова в Евпатории
Ремонт дороги на улице Некрасова в Евпатории
© Глава администрации Евпатории Виталий Оганесян
Ремонт дороги на улице Некрасова в Евпатории
Подрядчиком выбрано ООО "Центр механизации". Ремонт улицы Некрасова оценили в 118,17 миллиона рублей, аванс составит 30% от этой цены. Контракт, согласно распоряжению, заключается с подрядчиком до 1 августа 2027 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымЕвпаторияВиталий ОганесянРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаБлагоустройство
 
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