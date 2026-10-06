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Угрожал сыну убийством: севастополец получил 160 часов обязательных работ - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Угрожал сыну убийством: севастополец получил 160 часов обязательных работ
Угрожал сыну убийством: севастополец получил 160 часов обязательных работ - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Угрожал сыну убийством: севастополец получил 160 часов обязательных работ
Суд в Севастополе приговорил 46-летнего местного жителя к 160 часам обязательных работ за угрозы убийством своему несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T10:46
2026-10-06T10:46
севастополь
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 46-летнего местного жителя к 160 часам обязательных работ за угрозы убийством своему несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным ведомства, в один из вечеров осужденный пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал с женой и своим 14-летним сыном.В настоящее время супруги расторгли брак и не проживают вместе.В судебном заседании мужчина раскаялся и принес ребенку извинения. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, приговор, правосудие
Угрожал сыну убийством: севастополец получил 160 часов обязательных работ

Севастополец получил 160 часов обязательных работ за угрозы убийством 14-летнему сыну

10:46 06.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи в Вахитовском районном суде Казани
Молоток судьи в Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 46-летнего местного жителя к 160 часам обязательных работ за угрозы убийством своему несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным ведомства, в один из вечеров осужденный пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал с женой и своим 14-летним сыном.
"Агрессивно настроенный мужчина повалил мальчика на кровать и стал душить, высказывая угрозы убийством. Мать пыталась оттолкнуть мужа от ребенка, подростку удалось вырваться и выбежать на улицу. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нападавшего", - говорится в сообщении.
В настоящее время супруги расторгли брак и не проживают вместе.
В судебном заседании мужчина раскаялся и принес ребенку извинения. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяНовости СевастополяПриговорПравосудие
 
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