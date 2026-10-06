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Угрожал сыну убийством: севастополец получил 160 часов обязательных работ
Угрожал сыну убийством: севастополец получил 160 часов обязательных работ - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Угрожал сыну убийством: севастополец получил 160 часов обязательных работ
Суд в Севастополе приговорил 46-летнего местного жителя к 160 часам обязательных работ за угрозы убийством своему несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T10:46
2026-10-06T10:46
2026-10-06T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 46-летнего местного жителя к 160 часам обязательных работ за угрозы убийством своему несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным ведомства, в один из вечеров осужденный пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал с женой и своим 14-летним сыном.В настоящее время супруги расторгли брак и не проживают вместе.В судебном заседании мужчина раскаялся и принес ребенку извинения. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей
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Угрожал сыну убийством: севастополец получил 160 часов обязательных работ
Севастополец получил 160 часов обязательных работ за угрозы убийством 14-летнему сыну