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Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение
Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение
Удары Вооруженных сил РФ по мостовой инфраструктуре на Украине не только усложняют логистику для ВСУ, но и усиливают хаос и противоречия внутри политических... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T15:45
2026-10-06T15:45
удары по украине
мнения
иван пятибратов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Удары Вооруженных сил РФ по мостовой инфраструктуре на Украине не только усложняют логистику для ВСУ, но и усиливают хаос и противоречия внутри политических кругов в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.По мнению эксперта, в таких условиях есть смысл продолжать и усиливать эти удары, поскольку чем враг более дезорганизован и чем меньше в его рядах согласия, тем лучше для России и ее армии.Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.Так, 4 октября был поражен Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, по которому обеспечивалась переброска личного состава ВСУ и логистика военных грузов.Дорожное полотно на переправе получило повреждения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.До этого удары наносились по Южному мосту. После них власти Киева полностью перекрыли его и ограничили движение еще по двум переправам.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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удары по украине, мнения, иван пятибратов, вооруженные силы россии, новости сво, украина
Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение

Удары ВС России по мостам усиливают сумятицу в политических кругах Украины – политолог

15:45 06.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Южный" мост через Днепр в Киеве
Южный мост через Днепр в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Удары Вооруженных сил РФ по мостовой инфраструктуре на Украине не только усложняют логистику для ВСУ, но и усиливают хаос и противоречия внутри политических кругов в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
"Как показала практика, нанесение ударов по мостовой инфраструктуре оказалось крайне эффективным методом не только нарушения критически важных для ВСУ логистических связей, но и внесения серьезной сумятицы в политические ряды руководства Украины. Мы видим, что они спорят, ругаются, возмущаются тем, что мосты не были защищены и так далее", - сказал политолог.
По мнению эксперта, в таких условиях есть смысл продолжать и усиливать эти удары, поскольку чем враг более дезорганизован и чем меньше в его рядах согласия, тем лучше для России и ее армии.
Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.
Так, 4 октября был поражен Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, по которому обеспечивалась переброска личного состава ВСУ и логистика военных грузов.
Дорожное полотно на переправе получило повреждения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
До этого удары наносились по Южному мосту. После них власти Киева полностью перекрыли его и ограничили движение еще по двум переправам.
4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.
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Удары по УкраинеМненияИван ПятибратовВооруженные силы РоссииНовости СВОУкраина
 
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