https://crimea.ria.ru/20261006/udary-vs-rf-po-mostam-usilivayut-raskol-v-ukrainskoy-elite--mnenie-1159988934.html

Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение

Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение

Удары Вооруженных сил РФ по мостовой инфраструктуре на Украине не только усложняют логистику для ВСУ, но и усиливают хаос и противоречия внутри политических... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T15:45

2026-10-06T15:45

2026-10-06T15:45

удары по украине

мнения

иван пятибратов

вооруженные силы россии

новости сво

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Удары Вооруженных сил РФ по мостовой инфраструктуре на Украине не только усложняют логистику для ВСУ, но и усиливают хаос и противоречия внутри политических кругов в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.По мнению эксперта, в таких условиях есть смысл продолжать и усиливать эти удары, поскольку чем враг более дезорганизован и чем меньше в его рядах согласия, тем лучше для России и ее армии.Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.Так, 4 октября был поражен Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, по которому обеспечивалась переброска личного состава ВСУ и логистика военных грузов.Дорожное полотно на переправе получило повреждения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.До этого удары наносились по Южному мосту. После них власти Киева полностью перекрыли его и ограничили движение еще по двум переправам.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, мнения, иван пятибратов, вооруженные силы россии, новости сво, украина