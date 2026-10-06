https://crimea.ria.ru/20261006/udary-po-ukraine-segodnya-razbity-fury-s-oruzhiem-i-tanker-s-toplivom-dlya-vsu-1160003586.html

Удары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ

Удары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Удары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ

Вооруженные силы России во вторник нанесли серию ударов по объектам транспортной инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T19:08

2026-10-06T19:08

2026-10-06T19:08

новости сво

министерство обороны рф

украина

удары по украине

одесская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1e/1158090009_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_a290723686d601f89c4c2ecd71bfa223.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во вторник нанесли серию ударов по объектам транспортной инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в порту Южный поражено морское судно типа "танкер", доставлявшее горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ.В ночь на вторник в Одесской области были поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка, в порту Черноморск – морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ. А в порту Измаил разбиты объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261006/udary-vs-rf-po-mostam-usilivayut-raskol-v-ukrainskoy-elite--mnenie-1159988934.html

украина

одесская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу