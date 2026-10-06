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Удары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ
Удары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ
Вооруженные силы России во вторник нанесли серию ударов по объектам транспортной инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T19:08
2026-10-06T19:08
2026-10-06T19:08
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во вторник нанесли серию ударов по объектам транспортной инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в порту Южный поражено морское судно типа "танкер", доставлявшее горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ.В ночь на вторник в Одесской области были поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка, в порту Черноморск – морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ. А в порту Измаил разбиты объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Удары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ
На Украине поражены грузовики с вооружением и танкер с горючим для ВСУ