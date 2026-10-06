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Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России
Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России
Издательство "Просвещение" по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизило цены еще на ряд школьных учебников. Об этом сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T12:33
2026-10-06T12:33
россия
фас (федеральная антимонопольная служба)
учебники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Издательство "Просвещение" по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизило цены еще на ряд школьных учебников. Об этом сообщается на официальном сайте Службы.Организация направила в ведомство письмо об исполнении предписания. Цены на четыре наименования учебников по истории для 10-11 классов снижены на 37-45%.Ранее издательство также по требованию ФАС снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии."Снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников", – подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Крыму более 43 млн рублей на закупку учебников по истории для учащихся 8–9 классов и по обществознанию для 9–10 классов. Это позволит закупить свыше 146 тысяч экземпляров учебной литературы, что полностью закроет потребность всех школ региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскомуВ России школьники будут изучать историю новых регионовОдного правдивого учебника по истории Украины будет мало - эксперт
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россия, фас (федеральная антимонопольная служба), учебники, цены и тарифы, новости, общество
Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России

В России по требованию ФАС снижены цены на учебники по истории для 10-11 классов

12:33 06.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПечать новых учебников по истории для старших классов
Печать новых учебников по истории для старших классов - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Издательство "Просвещение" по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизило цены еще на ряд школьных учебников. Об этом сообщается на официальном сайте Службы.
"Ранее ФАС России предписала издательству установить на государственные учебники по истории для 10-11 классов экономически обоснованные отпускные цены. Они не должны превышать сумму расходов и прибыли, которые необходимы для производства и реализации этой учебной литературы", – говорится в сообщении.
Организация направила в ведомство письмо об исполнении предписания. Цены на четыре наименования учебников по истории для 10-11 классов снижены на 37-45%.
Ранее издательство также по требованию ФАС снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии.
"Снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Крыму более 43 млн рублей на закупку учебников по истории для учащихся 8–9 классов и по обществознанию для 9–10 классов. Это позволит закупить свыше 146 тысяч экземпляров учебной литературы, что полностью закроет потребность всех школ региона.
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РоссияФАС (Федеральная антимонопольная служба)УчебникиЦены и тарифыНовостиОбщество
 
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