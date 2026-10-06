https://crimea.ria.ru/20261006/tseny-na-uchebniki-po-istorii-dlya-starsheklassnikov-snizili-v-rossii-1159983628.html

Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России

Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России

Издательство "Просвещение" по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизило цены еще на ряд школьных учебников. Об этом сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T12:33

2026-10-06T12:33

2026-10-06T12:33

россия

фас (федеральная антимонопольная служба)

учебники

цены и тарифы

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Издательство "Просвещение" по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизило цены еще на ряд школьных учебников. Об этом сообщается на официальном сайте Службы.Организация направила в ведомство письмо об исполнении предписания. Цены на четыре наименования учебников по истории для 10-11 классов снижены на 37-45%.Ранее издательство также по требованию ФАС снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии."Снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников", – подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Крыму более 43 млн рублей на закупку учебников по истории для учащихся 8–9 классов и по обществознанию для 9–10 классов. Это позволит закупить свыше 146 тысяч экземпляров учебной литературы, что полностью закроет потребность всех школ региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскомуВ России школьники будут изучать историю новых регионовОдного правдивого учебника по истории Украины будет мало - эксперт

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фас (федеральная антимонопольная служба), учебники, цены и тарифы, новости, общество