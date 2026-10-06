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Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной
Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной
Готовность Центра детского театрального искусства в Симферополе составляет уже 89%. Сейчас в здании монтируют уникальный гипсовый декор и техническое... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T13:28
2026-10-06T13:28
2026-10-06T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Готовность Центра детского театрального искусства в Симферополе составляет уже 89%. Сейчас в здании монтируют уникальный гипсовый декор и техническое оборудование. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал начальник отдела капитального строительства №5 ГКУ "Инвест строй Крым" Александр Еломист.По его словам, сдать объект планируют в соответствии с планом в декабре.Как рассказал специалист, оформление холла и залов выполняется при помощи гипсовой лепнины, которая изготавливается под индивидуальный заказ на заводе и доставляется в Крым. На месте уже опытная бригада рабочих подгоняет каждый узор стык в стык, чтобы весь рисунок переходил из одного в другой, не было наслоений и несовпадений."Если эти наши формы не передадут кому-то еще, то эта лепнина останется уникальной", - уточнил он в беседе с корреспондентом агентства.Ранее сообщалось, что к январю следующего года предстанет перед маленькими зрителями и их родителями Крымский государственный центр детского театрального искусства. Там будет сцена, которая будет подниматься и опускаться на разных уровнях, лифты и места для маломобильных, белый мрамор холла и хрустальные люстры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в КрымуКак будет выглядеть кукольный театр в Симферополе – ФОТОКрымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса Азарова
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Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной
В Крыму Центр детского театрального искусства готов на 89%
13:28 06.10.2026 (обновлено: 13:50 06.10.2026)