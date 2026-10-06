Рейтинг@Mail.ru
Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20261006/tsentr-detskogo-teatralnogo-iskusstva-v-krymu-ukrashayut-unikalnoy-lepninoy-1159984410.html
Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной
Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной
Готовность Центра детского театрального искусства в Симферополе составляет уже 89%. Сейчас в здании монтируют уникальный гипсовый декор и техническое... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T13:28
2026-10-06T13:50
эксклюзивы риа новости крым
крымский академический театр кукол
симферополь
новости крыма
крым
культура
видео
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/06/1159986212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9ca3e0c4802bdb33c176739cbe25ef7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Готовность Центра детского театрального искусства в Симферополе составляет уже 89%. Сейчас в здании монтируют уникальный гипсовый декор и техническое оборудование. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал начальник отдела капитального строительства №5 ГКУ "Инвест строй Крым" Александр Еломист.По его словам, сдать объект планируют в соответствии с планом в декабре.Как рассказал специалист, оформление холла и залов выполняется при помощи гипсовой лепнины, которая изготавливается под индивидуальный заказ на заводе и доставляется в Крым. На месте уже опытная бригада рабочих подгоняет каждый узор стык в стык, чтобы весь рисунок переходил из одного в другой, не было наслоений и несовпадений."Если эти наши формы не передадут кому-то еще, то эта лепнина останется уникальной", - уточнил он в беседе с корреспондентом агентства.Ранее сообщалось, что к январю следующего года предстанет перед маленькими зрителями и их родителями Крымский государственный центр детского театрального искусства. Там будет сцена, которая будет подниматься и опускаться на разных уровнях, лифты и места для маломобильных, белый мрамор холла и хрустальные люстры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в КрымуКак будет выглядеть кукольный театр в Симферополе – ФОТОКрымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса Азарова
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/06/1159986212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31a153988bbf60bdb3a9917d41ff1b19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский академический театр кукол, симферополь, новости крыма, крым, культура, видео
Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной

В Крыму Центр детского театрального искусства готов на 89%

13:28 06.10.2026 (обновлено: 13:50 06.10.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Готовность Центра детского театрального искусства в Симферополе составляет уже 89%. Сейчас в здании монтируют уникальный гипсовый декор и техническое оборудование. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал начальник отдела капитального строительства №5 ГКУ "Инвест строй Крым" Александр Еломист.
"Строительная готовность объекта на данный момент составляет 89%. Ведутся уже работы по клинингу, по завершению монтажа технологического оборудования", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сдать объект планируют в соответствии с планом в декабре.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Центр детского театрального искусства

В Крыму на 89% готов уникальный Центр детского театрального искусства
1 из 5

Центр детского театрального искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Центр детского театрального искусства

В Крыму на 89% готов уникальный Центр детского театрального искусства
2 из 5

Центр детского театрального искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Центр детского театрального искусства

В Крыму на 89% готов уникальный Центр детского театрального искусства
3 из 5

Центр детского театрального искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Центр детского театрального искусства

В Крыму на 89% готов уникальный Центр детского театрального искусства
4 из 5

Центр детского театрального искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Центр детского театрального искусства

В Крыму на 89% готов уникальный Центр детского театрального искусства
5 из 5

Центр детского театрального искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5

Центр детского театрального искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

Центр детского театрального искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

Центр детского театрального искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

Центр детского театрального искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

Центр детского театрального искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Как рассказал специалист, оформление холла и залов выполняется при помощи гипсовой лепнины, которая изготавливается под индивидуальный заказ на заводе и доставляется в Крым. На месте уже опытная бригада рабочих подгоняет каждый узор стык в стык, чтобы весь рисунок переходил из одного в другой, не было наслоений и несовпадений.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Оформление холла и залов выполняется при помощи гипсовой лепнины

В Крыму на 89% готов уникальный Центр детского театрального искусства
1 из 4

Оформление холла и залов выполняется при помощи гипсовой лепнины

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Она изготовлена по индивидуальному заказу

В Крыму на 89% готов уникальный Центр детского театрального искусства
2 из 4

Она изготовлена по индивидуальному заказу

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На месте бригада рабочих подгоняет каждый узор

В Крыму на 89% готов уникальный Центр детского театрального искусства
3 из 4

На месте бригада рабочих подгоняет каждый узор

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сдать объект планируют в декабре

В Крыму на 89% готов уникальный Центр детского театрального искусства
4 из 4

Сдать объект планируют в декабре

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4

Оформление холла и залов выполняется при помощи гипсовой лепнины

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4

Она изготовлена по индивидуальному заказу

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4

На месте бригада рабочих подгоняет каждый узор

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4

Сдать объект планируют в декабре

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Если эти наши формы не передадут кому-то еще, то эта лепнина останется уникальной", - уточнил он в беседе с корреспондентом агентства.
Ранее сообщалось, что к январю следующего года предстанет перед маленькими зрителями и их родителями Крымский государственный центр детского театрального искусства. Там будет сцена, которая будет подниматься и опускаться на разных уровнях, лифты и места для маломобильных, белый мрамор холла и хрустальные люстры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму
Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе – ФОТО
Крымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса Азарова
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымский академический театр куколСимферопольНовости КрымаКрымКультураВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей
15:01Новую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяце
14:52В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности
14:43В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО
14:36Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму
14:25Армия РФ получила более 10 тысяч единиц военной техники в сентябре
14:10Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника
14:02Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену
13:36Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев
13:34Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве
13:28Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной
13:20Часть Евпатории обесточена
13:15Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму
13:08Армия России наступает: Киев за сутки потерял еще 1490 боевиков
13:00Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти
12:58В Феодосии дважды за день проведут учения военных
12:40До конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов
12:33Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России
12:21Ядерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета
12:12Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
Лента новостейМолния