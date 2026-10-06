https://crimea.ria.ru/20261006/tanker-s-neftyu-v-chernom-more-atakovan-bekom---ekipazh-spasen-1160006567.html
Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен
Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен
С танкера "Афрамакс Рио", который горит у побережья в Черном море, весь экипаж спасен. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам заседания штаба по ликвидации... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T21:51
2026-10-06T21:51
2026-10-06T22:04
черное море
минтранс россии
происшествия
безэкипажные катера
новости
пожар
безопасность
андрей никитин
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2da6e6d5fdf3b937f7f274af09aabe0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С танкера "Афрамакс Рио", который горит у побережья в Черном море, весь экипаж спасен. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки на судно, которое провел глава ведомства Андрей Никитин.Уточняется, что в данный момент в акватории Черного моря "происходит открытое горение нефти" - начать тушение в таких условиях пока невозможно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a9687a6c234daa3ae1dc402a86e21131.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, минтранс россии, происшествия, безэкипажные катера, новости, пожар, безопасность, андрей никитин
Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен
В Черном море горит танкер с нефтью после атаки БЭКов - 23 члена экипажа спасены
21:51 06.10.2026 (обновлено: 22:04 06.10.2026)