https://crimea.ria.ru/20261006/tanker-s-neftyu-v-chernom-more-atakovan-bekom---ekipazh-spasen-1160006567.html

Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен

Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен

С танкера "Афрамакс Рио", который горит у побережья в Черном море, весь экипаж спасен. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам заседания штаба по ликвидации... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T21:51

2026-10-06T21:51

2026-10-06T22:04

черное море

минтранс россии

происшествия

безэкипажные катера

новости

пожар

безопасность

андрей никитин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С танкера "Афрамакс Рио", который горит у побережья в Черном море, весь экипаж спасен. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки на судно, которое провел глава ведомства Андрей Никитин.Уточняется, что в данный момент в акватории Черного моря "происходит открытое горение нефти" - начать тушение в таких условиях пока невозможно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, минтранс россии, происшествия, безэкипажные катера, новости, пожар, безопасность, андрей никитин