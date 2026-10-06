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Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен
Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен
С танкера "Афрамакс Рио", который горит у побережья в Черном море, весь экипаж спасен. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам заседания штаба по ликвидации... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T21:51
2026-10-06T22:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С танкера "Афрамакс Рио", который горит у побережья в Черном море, весь экипаж спасен. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки на судно, которое провел глава ведомства Андрей Никитин.Уточняется, что в данный момент в акватории Черного моря "происходит открытое горение нефти" - начать тушение в таких условиях пока невозможно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, минтранс россии, происшествия, безэкипажные катера, новости, пожар, безопасность, андрей никитин
Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен

В Черном море горит танкер с нефтью после атаки БЭКов - 23 члена экипажа спасены

21:51 06.10.2026 (обновлено: 22:04 06.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С танкера "Афрамакс Рио", который горит у побережья в Черном море, весь экипаж спасен. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки на судно, которое провел глава ведомства Андрей Никитин.
"Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Экипаж в составе 23 человек (все – граждане Индии) спасен, по предварительной информации пострадавших нет", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в данный момент в акватории Черного моря "происходит открытое горение нефти" - начать тушение в таких условиях пока невозможно.
"Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно", – подчеркнули в ведомстве.
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Черное мореМинтранс РоссииПроисшествияБезэкипажные катераНовостиПожарБезопасностьАндрей Никитин
 
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