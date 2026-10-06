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Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей
Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей
В Севастополе к пяти годам лишения свободы приговорили бывшую сотрудницу банка, которая похитила вклады на общую сумму свыше 24 млн рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T15:12
2026-10-06T15:12
прокуратура города севастополя
севастополь
хищение
банк
закон и право
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе к пяти годам лишения свободы приговорили бывшую сотрудницу банка, которая похитила вклады на общую сумму свыше 24 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.По информации надзорного ведомства, являясь менеджером операционного офиса банка в Гагаринском районе, женщина убеждала клиентов заключать договоры банковского вклада на определенный срок. Затем она подделывала распоряжения о переводе денег вкладчиков и перечисляла их деньги на свои счета. При этом она удаляла из автоматизированной банковской системы абонентские номера потерпевших, чтобы клиенты не получали смс-уведомления о проведенных операциях.Женщина осуждена по статьям о неправомерном обороте средств платежей, неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, а также краже с банковского счета, в том числе в крупном и особо крупном размерах."Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновной пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. Также она должна выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей", - уточнили в прокуратуре.Отмечается, что в ходе следствия банк полностью возместил клиентам причиненный ущерб.Ранее сотрудница банка в составе ОПГ, воспользовавшись служебным положением, похитила 69 миллионов рублей выплат участников спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублейВ Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионовВ Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прокуратура города севастополя, севастополь, хищение, банк, закон и право, приговор
Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей

В Севастополе осудили похитившую более 24 млн рублей сотрудницу банка

15:12 06.10.2026
 
© © Fotolia/ Piotr Marcinski  / Перейти в фотобанкЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© © Fotolia/ Piotr Marcinski
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе к пяти годам лишения свободы приговорили бывшую сотрудницу банка, которая похитила вклады на общую сумму свыше 24 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, являясь менеджером операционного офиса банка в Гагаринском районе, женщина убеждала клиентов заключать договоры банковского вклада на определенный срок. Затем она подделывала распоряжения о переводе денег вкладчиков и перечисляла их деньги на свои счета. При этом она удаляла из автоматизированной банковской системы абонентские номера потерпевших, чтобы клиенты не получали смс-уведомления о проведенных операциях.
Таким образом, в период с 2016 по 2022 год женщина похитила у 22 человек и непосредственно у банка свыше 24 млн рублей. Преступная схема раскрылась, когда один из клиентов обратился за возвратом вклада.
Женщина осуждена по статьям о неправомерном обороте средств платежей, неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, а также краже с банковского счета, в том числе в крупном и особо крупном размерах.
"Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновной пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. Также она должна выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей", - уточнили в прокуратуре.
Отмечается, что в ходе следствия банк полностью возместил клиентам причиненный ущерб.
Ранее сотрудница банка в составе ОПГ, воспользовавшись служебным положением, похитила 69 миллионов рублей выплат участников спецоперации.
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Прокуратура города СевастополяСевастопольХищениеБанкЗакон и правоПриговор
 
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Заголовок открываемого материала
15:12Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей
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