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Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо
Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо
Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T18:57
2026-10-06T18:57
2026-10-06T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором ехали сотрудники комиссии после обследования разрушенного жилья на прифронтовой территории.Сальдо заверил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо
Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе ВСУ в Херсонской области
18:57 06.10.2026 (обновлено: 19:04 06.10.2026)