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Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо
Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо
Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T18:57
2026-10-06T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором ехали сотрудники комиссии после обследования разрушенного жилья на прифронтовой территории.Сальдо заверил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости, новости сво, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)
Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо

Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе ВСУ в Херсонской области

18:57 06.10.2026 (обновлено: 19:04 06.10.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКССотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе ВСУ
Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе ВСУ
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором ехали сотрудники комиссии после обследования разрушенного жилья на прифронтовой территории.
"Сегодня за Долматовкой FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Голопристанской администрации. Один сотрудник администрации погиб. Еще один, по предварительным данным, контужен, двое не пострадали", - сообщил губернатор в МАКС.
Сальдо заверил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
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Владимир СальдоХерсонская областьАтаки ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовостиНовости СВООбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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