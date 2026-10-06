https://crimea.ria.ru/20261006/sotrudnik-administratsii-golopristanskogo-okruga-pogib-pri-udare-vsu-1160003220.html

Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо

Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо

Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T18:57

2026-10-06T18:57

2026-10-06T19:04

владимир сальдо

херсонская область

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором ехали сотрудники комиссии после обследования разрушенного жилья на прифронтовой территории.Сальдо заверил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости, новости сво, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)