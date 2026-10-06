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Солнце снова "взорвалось" – на Землю может прийти мощная магнитная буря
Солнце снова "взорвалось" – на Землю может прийти мощная магнитная буря - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Солнце снова "взорвалось" – на Землю может прийти мощная магнитная буря
На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности, который может спровоцировать магнитную бурю высшего уровня X. Об этом сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T11:10
2026-10-06T11:10
2026-10-06T11:10
солнце
магнитные бури
вспышки на солнце
космос
институт солнечно-земной физики
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности, который может спровоцировать магнитную бурю высшего уровня X. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, на поверхности светила сейчас видны две крупные группы солнечных пятен, пока они не представляют угроз, но может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности."Скорость, с которой растут новые группы пятен, является весьма впечатляющей. Если этот рост продержится еще пару суток, то к середине недели возможен выход на вспышки высшего уровня X. Последнее, особенно с учетом нахождения активных областей в самом центре солнечного диска точно напротив Земли, может привести к серьезному давлению на планету" ,– считают в Лаборатории.Решающим станет сегодняшний день, когда рост активных центров либо прекратится, либо продолжится, отмечают астрономы.Первый месяц осени показал необычно низкую геомагнитную активность, констатировали ученые ранее. За первые 25 дней произошла только одна геомагнитная буря минимального уровня G1.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые заявили, что Солнце спитМагнитные бури: как пережить – совет экспертаПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
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солнце, магнитные бури, вспышки на солнце, космос, институт солнечно-земной физики, новости
Солнце снова "взорвалось" – на Землю может прийти мощная магнитная буря
На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности, который может спровоцировать магнитную бурю высшего уровня X. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Звезда, активность которой уже около месяца находится в подавленном состоянии, вчера вечером неожиданно начала производить серии вспышек, одна из которых, уровня M1.0, произошедшая около 10 часов вечера по Москве, стала самой крупной с 5 сентября", – сказано в сообщении.
По данным ученых, на поверхности светила сейчас видны две крупные группы солнечных пятен, пока они не представляют угроз, но может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности.
"Скорость, с которой растут новые группы пятен, является весьма впечатляющей. Если этот рост продержится еще пару суток, то к середине недели возможен выход на вспышки высшего уровня X. Последнее, особенно с учетом нахождения активных областей в самом центре солнечного диска точно напротив Земли, может привести к серьезному давлению на планету" ,– считают в Лаборатории.
Решающим станет сегодняшний день, когда рост активных центров либо прекратится, либо продолжится, отмечают астрономы.
Первый месяц осени показал необычно низкую геомагнитную активность
, констатировали ученые ранее. За первые 25 дней произошла только одна геомагнитная буря минимального уровня G1.
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