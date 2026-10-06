https://crimea.ria.ru/20261006/slazhennaya-igra-kak-perevozchiki-uderzhali-sezon-v-krymu-vo-vremya-krizisa-1160001806.html

"Слаженная игра": как перевозчики удержали сезон в Крыму во время кризиса

"Слаженная игра": как перевозчики удержали сезон в Крыму во время кризиса - РИА Новости Крым, 06.10.2026

"Слаженная игра": как перевозчики удержали сезон в Крыму во время кризиса

Масштабных срывов в работе транспортной отрасли на полуострове в период топливного и энергетического кризиса удалось избежать. Перевозчики были обеспечены... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T18:27

2026-10-06T18:27

2026-10-06T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Масштабных срывов в работе транспортной отрасли на полуострове в период топливного и энергетического кризиса удалось избежать. Перевозчики были обеспечены дизельным топливом, а на крупные автостанции доставлены генераторы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов."У перевозчиков были периоды, особенно июнь-июль, когда было действительно тяжело, но благодаря слаженной работе крымской команды мы устояли и справились с этой ситуацией. Всех перевозчиков обеспечили дизельным топливом и позволили таким образом удержать ситуацию в рамках статистических погрешностей, не было масштабных срывов", - обратил внимание он.Собеседник добавил, что в летний период были моменты, когда отменяли рейсы пригородных поездов.За это время, подчеркнул гость студии, никто не пожаловался на то, что транспорт в Крыму работает совсем плохо."Такого не было. И междугородние, и пригородные перевозки, даже городские все устояли. Транспортный бизнес достаточно сложный, очень много составляющих: запчасти, масла, топливо, дороги, люди. Очень много, за всем не уследишь. И тем не менее, в Крыму эта отрасль достаточно неплохо себя чувствует, потому что наши перевозчики уже превратились не столько в конкурентов, сколько в партнеров на определенных направлениях", - заметил директор "Крымавтотранса".Практически бесперебойную работу автостанций в сложный период в Крыму обеспечили заблаговременно приобретенные генераторы, которые были размещены на всех крупнейших точках, отметил руководитель организации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнениеКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеС началом осени общественного транспорта в Симферополе станет больше

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, "крымавтотранс", вячеслав мартынов, транспорт, общественный транспорт, логистика, новости крыма