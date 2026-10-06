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"Слаженная игра": как перевозчики удержали сезон в Крыму во время кризиса - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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"Слаженная игра": как перевозчики удержали сезон в Крыму во время кризиса
"Слаженная игра": как перевозчики удержали сезон в Крыму во время кризиса - РИА Новости Крым, 06.10.2026
"Слаженная игра": как перевозчики удержали сезон в Крыму во время кризиса
Масштабных срывов в работе транспортной отрасли на полуострове в период топливного и энергетического кризиса удалось избежать. Перевозчики были обеспечены... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T18:27
2026-10-06T18:27
крым
"крымавтотранс"
вячеслав мартынов
транспорт
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Масштабных срывов в работе транспортной отрасли на полуострове в период топливного и энергетического кризиса удалось избежать. Перевозчики были обеспечены дизельным топливом, а на крупные автостанции доставлены генераторы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов."У перевозчиков были периоды, особенно июнь-июль, когда было действительно тяжело, но благодаря слаженной работе крымской команды мы устояли и справились с этой ситуацией. Всех перевозчиков обеспечили дизельным топливом и позволили таким образом удержать ситуацию в рамках статистических погрешностей, не было масштабных срывов", - обратил внимание он.Собеседник добавил, что в летний период были моменты, когда отменяли рейсы пригородных поездов.За это время, подчеркнул гость студии, никто не пожаловался на то, что транспорт в Крыму работает совсем плохо."Такого не было. И междугородние, и пригородные перевозки, даже городские все устояли. Транспортный бизнес достаточно сложный, очень много составляющих: запчасти, масла, топливо, дороги, люди. Очень много, за всем не уследишь. И тем не менее, в Крыму эта отрасль достаточно неплохо себя чувствует, потому что наши перевозчики уже превратились не столько в конкурентов, сколько в партнеров на определенных направлениях", - заметил директор "Крымавтотранса".Практически бесперебойную работу автостанций в сложный период в Крыму обеспечили заблаговременно приобретенные генераторы, которые были размещены на всех крупнейших точках, отметил руководитель организации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнениеКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеС началом осени общественного транспорта в Симферополе станет больше
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крым, "крымавтотранс", вячеслав мартынов, транспорт, общественный транспорт, логистика, новости крыма
"Слаженная игра": как перевозчики удержали сезон в Крыму во время кризиса

В Крыму на крупные автостанции закупили солнечные батареи - "Крымавтотранс"

18:27 06.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкИнформационное табло на остановке общественного транспорта в Симферополе
Информационное табло на остановке общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Масштабных срывов в работе транспортной отрасли на полуострове в период топливного и энергетического кризиса удалось избежать. Перевозчики были обеспечены дизельным топливом, а на крупные автостанции доставлены генераторы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.
"У перевозчиков были периоды, особенно июнь-июль, когда было действительно тяжело, но благодаря слаженной работе крымской команды мы устояли и справились с этой ситуацией. Всех перевозчиков обеспечили дизельным топливом и позволили таким образом удержать ситуацию в рамках статистических погрешностей, не было масштабных срывов", - обратил внимание он.
Собеседник добавил, что в летний период были моменты, когда отменяли рейсы пригородных поездов.
"Представьте, целый поезд людей надо вывезти. И все перевозчики, которые проходили мимо ближайших станций, дружно единой командой заезжали на те станции, где нужно было забрать людей, забирали их, доставляли до места перевозки. То есть была прям слаженная игра, которая помогла выстоять и республике, и транспортной отрасли", - поделился Мартынов.
За это время, подчеркнул гость студии, никто не пожаловался на то, что транспорт в Крыму работает совсем плохо.
"Такого не было. И междугородние, и пригородные перевозки, даже городские все устояли. Транспортный бизнес достаточно сложный, очень много составляющих: запчасти, масла, топливо, дороги, люди. Очень много, за всем не уследишь. И тем не менее, в Крыму эта отрасль достаточно неплохо себя чувствует, потому что наши перевозчики уже превратились не столько в конкурентов, сколько в партнеров на определенных направлениях", - заметил директор "Крымавтотранса".
Практически бесперебойную работу автостанций в сложный период в Крыму обеспечили заблаговременно приобретенные генераторы, которые были размещены на всех крупнейших точках, отметил руководитель организации.

"У нас работает 10 автостанционных сетей, и у каждой из них есть своя столица - Феодосия, Белогорск, Керчь, Красноперекопск, Джанкой, Евпатория, Ялта. Они находятся, в центре этих логистических путей. Все эти автостанции изначально были оборудованы генераторами. То есть отключение света затронуло их в меньшей степени. Помимо того, что на автостанциях есть генераторы, на нескольких дополнительно закуплены солнечные панели", - заключил Вячеслав Мартынов.

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