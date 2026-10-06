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Семь человек ранены при атаке ВСУ по автобусу в Горловке - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Семь человек ранены при атаке ВСУ по автобусу в Горловке
Семь человек ранены при атаке ВСУ по автобусу в Горловке - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Семь человек ранены при атаке ВСУ по автобусу в Горловке
Утром во вторник, 6 октября, Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Семь человек пострадали. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T09:04
2026-10-06T09:04
донецкая народная республика (днр)
горловка
иван приходько
атаки всу
новости сво
новости
автобус
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Утром во вторник, 6 октября, Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Семь человек пострадали. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в канале в МАКС.Атака на автобус была совершена в Калининском районе. В конце сентября при атаках ВСУ на рынки Горловки два человека погибли, еще трое получили ранения. Одна женщина скончалась в результате удара по рынку в Никитовском районе, еще одна – при атаке на торговый объект в Центрально-Городском районе города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены людиДрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, атаки всу, новости сво, новости, автобус, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Семь человек ранены при атаке ВСУ по автобусу в Горловке

В Горловке при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу ранены семь человек

09:04 06.10.2026
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоОбстрелы Горловки
Обстрелы Горловки
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Утром во вторник, 6 октября, Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Семь человек пострадали. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в канале в МАКС.
Атака на автобус была совершена в Калининском районе.
"В результате удара дрона украинских террористов по пассажирскому автобусу ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей", – рассказал Приходько.
В конце сентября при атаках ВСУ на рынки Горловки два человека погибли, еще трое получили ранения. Одна женщина скончалась в результате удара по рынку в Никитовском районе, еще одна – при атаке на торговый объект в Центрально-Городском районе города.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаИван ПриходькоАтаки ВСУНовости СВОНовостиАвтобусПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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