https://crimea.ria.ru/20261006/sem-chelovek-raneny-pri-atake-vsu-po-avtobusu-v-gorlovke-1159977405.html

Семь человек ранены при атаке ВСУ по автобусу в Горловке

Семь человек ранены при атаке ВСУ по автобусу в Горловке - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Семь человек ранены при атаке ВСУ по автобусу в Горловке

Утром во вторник, 6 октября, Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Семь человек пострадали. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T09:04

2026-10-06T09:04

2026-10-06T09:04

донецкая народная республика (днр)

горловка

иван приходько

атаки всу

новости сво

новости

автобус

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/01/1145352174_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_627cfe67fe11b909160b87a0c8b375c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Утром во вторник, 6 октября, Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Семь человек пострадали. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в канале в МАКС.Атака на автобус была совершена в Калининском районе. В конце сентября при атаках ВСУ на рынки Горловки два человека погибли, еще трое получили ранения. Одна женщина скончалась в результате удара по рынку в Никитовском районе, еще одна – при атаке на торговый объект в Центрально-Городском районе города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены людиДрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток

донецкая народная республика (днр)

горловка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, атаки всу, новости сво, новости, автобус, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)