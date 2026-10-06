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Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму
Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму
В Крыму четыре человека стали жертвами пожаров за три дня, еще одного с ожогами лица и тела удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T14:36
2026-10-06T14:36
2026-10-06T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму четыре человека стали жертвами пожаров за три дня, еще одного с ожогами лица и тела удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Еще один пожар вспыхнул в селе Охотское Нижнегорского района. Огонь унес жизнь 60-летнего мужчины. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, отметили в МЧС региона.Также из-за курения погиб 69-летний житель села Уютное, добавили в пресс-службе.Кроме того, в селе Богатое Белогорского района в огне пострадал 71-летний хозяин дома. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за замыкания проводки, и в считанные минуты уничтожил одноэтажный дом площадью 33 "квадрата". Мужчина госпитализирован к ожогами лица и отравлением продуктами горения.Ранее в Севастополе из-за печи сгорел частный дом. Жертв удалось избежать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму
В Крыму на пожарах в жилых домах погибли четыре человека за три дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму четыре человека стали жертвами пожаров за три дня, еще одного с ожогами лица и тела удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Сегодня утром в селе Холмовка Бахчисарайского района и в городе Бахчисарае на улице Басенко при ликвидации пожаров были обнаружены тела погибших. Причинами трагедии в селе стал самодельный осветительный прибор (керосиновая лампа), от которого погибла пожилая женщина, а в городе — нарушение эксплуатации печи, унесшее жизнь 70-летнего гражданина. На местах работают дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.
Еще один пожар вспыхнул в селе Охотское Нижнегорского района. Огонь унес жизнь 60-летнего мужчины. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, отметили в МЧС региона.
Также из-за курения погиб 69-летний житель села Уютное, добавили в пресс-службе.
Кроме того, в селе Богатое Белогорского района в огне пострадал 71-летний хозяин дома. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за замыкания проводки, и в считанные минуты уничтожил одноэтажный дом площадью 33 "квадрата". Мужчина госпитализирован к ожогами лица и отравлением продуктами горения.
"Во время возгорания супруги спали. Их спасло только то, что жена чудом проснулась от собственного кашля из-за дыма", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в Севастополе из-за печи сгорел
частный дом. Жертв удалось избежать.
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