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Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму

Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму

В Крыму четыре человека стали жертвами пожаров за три дня, еще одного с ожогами лица и тела удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T14:36

2026-10-06T14:36

2026-10-06T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму четыре человека стали жертвами пожаров за три дня, еще одного с ожогами лица и тела удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Еще один пожар вспыхнул в селе Охотское Нижнегорского района. Огонь унес жизнь 60-летнего мужчины. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, отметили в МЧС региона.Также из-за курения погиб 69-летний житель села Уютное, добавили в пресс-службе.Кроме того, в селе Богатое Белогорского района в огне пострадал 71-летний хозяин дома. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за замыкания проводки, и в считанные минуты уничтожил одноэтажный дом площадью 33 "квадрата". Мужчина госпитализирован к ожогами лица и отравлением продуктами горения.Ранее в Севастополе из-за печи сгорел частный дом. Жертв удалось избежать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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