https://crimea.ria.ru/20261006/rossiyanin-gotovil-terakt-protiv-rabotnikov-voennogo-predpriyatiya-v-tambove-1159979609.html

Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове

Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове

Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке взрыва автомобиля сотрудников оборонного предприятия по заданию спецслужб... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T10:09

2026-10-06T10:09

2026-10-06T10:09

тамбов

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке взрыва автомобиля сотрудников оборонного предприятия по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ в Тамбовской области задержан гражданин России, 1971 года рождения, причастный к подготовке террористического акта", - говорится в сообщении.По данным ведомства, фигурант инициативно связался с представителем спецслужб Украины и дал согласие на подрыв автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.Злоумышленника своевременно задержали. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В двух регионах России агенты Киева готовили теракты Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУАгент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области

тамбов

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, украина, новости