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Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке взрыва автомобиля сотрудников оборонного предприятия по заданию спецслужб... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T10:09
2026-10-06T10:09
2026-10-06T10:09
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теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке взрыва автомобиля сотрудников оборонного предприятия по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ в Тамбовской области задержан гражданин России, 1971 года рождения, причастный к подготовке террористического акта", - говорится в сообщении.По данным ведомства, фигурант инициативно связался с представителем спецслужб Украины и дал согласие на подрыв автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.Злоумышленника своевременно задержали. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В двух регионах России агенты Киева готовили теракты Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУАгент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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тамбов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, украина, новости
Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
Агент Киева готовил подрыв машин сотрудников оборонного предприятия в Тамбове
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке взрыва автомобиля сотрудников оборонного предприятия по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в Тамбовской области задержан гражданин России, 1971 года рождения, причастный к подготовке террористического акта", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурант инициативно связался с представителем спецслужб Украины и дал согласие на подрыв автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.
"В ходе подготовки к теракту злоумышленник провел разведку территории, прилегающей к оборонному предприятию, а также дополнительно запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления самодельного взрывного устройства", - рассказали в ФСБ.
Злоумышленника своевременно задержали. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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