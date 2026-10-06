https://crimea.ria.ru/20261006/rossiya-smozhet-obespechit-spros-na-akkumulyatory-k-2030-godu-1159997542.html

Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году

Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году

Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечит внутренний спрос на аккумуляторы после выхода предприятий на плановые мощности. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T15:31

2026-10-06T15:31

2026-10-06T15:37

владимир путин (политик)

россия

энергетика

новости

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечит внутренний спрос на аккумуляторы после выхода предприятий на плановые мощности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.Одним из важнейших вопросов он назвал локализацию производства. Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья.По его мнению, сейчас необходимо сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение.Глава государства во вторник по видеосвязи принимает участие в открытии Первого комплекса в кластере производства электрических батарей. В своем выступлении он отметил, что отечественные системы накопления энергии пользуются все большим спросом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регионВ Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗСРоссия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин

россия

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2026

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владимир путин (политик), россия, энергетика, новости, наука и технологии