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Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году
Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году
Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечит внутренний спрос на аккумуляторы после выхода предприятий на плановые мощности. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T15:31
2026-10-06T15:31
2026-10-06T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечит внутренний спрос на аккумуляторы после выхода предприятий на плановые мощности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.Одним из важнейших вопросов он назвал локализацию производства. Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья.По его мнению, сейчас необходимо сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение.Глава государства во вторник по видеосвязи принимает участие в открытии Первого комплекса в кластере производства электрических батарей. В своем выступлении он отметил, что отечественные системы накопления энергии пользуются все большим спросом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регионВ Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗСРоссия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин
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владимир путин (политик), россия, энергетика, новости, наука и технологии
Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году
Россия к 2030 году сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы – Путин
15:31 06.10.2026 (обновлено: 15:37 06.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечит внутренний спрос на аккумуляторы после выхода предприятий на плановые мощности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.
"Ожидается, что к 2030 году после выхода новых предприятий на плановые мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы", – сказал президент.
Одним из важнейших вопросов он назвал локализацию производства. Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья.
"Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопительной энергии, внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение", – продолжил российский лидер.
По его мнению, сейчас необходимо сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение.
Глава государства во вторник по видеосвязи принимает участие в открытии Первого комплекса в кластере производства электрических батарей. В своем выступлении он отметил, что отечественные системы накопления энергии пользуются все большим спросом.
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