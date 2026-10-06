https://crimea.ria.ru/20261006/rekonstruktsiya-trassy-m-4-don-vypolnena-na-60-protsentov-1159978961.html

Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов

Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов

В Ростовской области продолжается модернизация федеральной трассы М-4 "Дон", которая связывает центральные регионы России с Черноморским и Азовским побережьями. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T10:38

2026-10-06T10:38

2026-10-06T10:38

трасса м-4 "дон"

автодор

ремонт дорог

ростовская область

логистика

транспорт

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/12/1145784350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b15ae195c91196f6477aa730dfdb4cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Ростовской области продолжается модернизация федеральной трассы М-4 "Дон", которая связывает центральные регионы России с Черноморским и Азовским побережьями. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".Отмечается, что работы ведутся на участке с 933-го по 1024-й километр трассы. Текущая готовность объекта составляет 60 процентов.По словам министра транспорта Андрея Никитина, при развитии регионов акцент делается на создании комфортных условий для жизни граждан. И для этого необходима качественная и безопасная дорожная сеть.Реконструкция охватывает 20 искусственных сооружений. На девяти из них работы практически завершены, еще на 11 продолжаются. Средняя строительная готовность транспортных развязок, мостов и путепроводов – 90%. Параллельно дорожники устанавливают наружное освещение: опоры уже смонтированы на 38 км основного хода трассы.Кроме того, на участке появятся барьерные и сетчатые ограждения, автоматизированная система управления дорожным движением и шумозащитные экраны в границах населенных пунктов.Ранее сообщалось, что протяженность платного участка трассы М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области увеличат.Также сообщалось, что "Автодор" отремонтирует более 400 километров дорог, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. В Рамонском районе Воронежской области приступили к подготовительным работам по капремонту 10-километрового участка трассы М-4 "Дон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и НовороссииРемонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочноНовая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", автодор, ремонт дорог, ростовская область, логистика, транспорт, новости