https://crimea.ria.ru/20261006/rekonstruktsiya-trassy-m-4-don-vypolnena-na-60-protsentov-1159978961.html
Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов
Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов
В Ростовской области продолжается модернизация федеральной трассы М-4 "Дон", которая связывает центральные регионы России с Черноморским и Азовским побережьями. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T10:38
2026-10-06T10:38
2026-10-06T10:38
трасса м-4 "дон"
автодор
ремонт дорог
ростовская область
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Ростовской области продолжается модернизация федеральной трассы М-4 "Дон", которая связывает центральные регионы России с Черноморским и Азовским побережьями. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".Отмечается, что работы ведутся на участке с 933-го по 1024-й километр трассы. Текущая готовность объекта составляет 60 процентов.По словам министра транспорта Андрея Никитина, при развитии регионов акцент делается на создании комфортных условий для жизни граждан. И для этого необходима качественная и безопасная дорожная сеть.Реконструкция охватывает 20 искусственных сооружений. На девяти из них работы практически завершены, еще на 11 продолжаются. Средняя строительная готовность транспортных развязок, мостов и путепроводов – 90%. Параллельно дорожники устанавливают наружное освещение: опоры уже смонтированы на 38 км основного хода трассы.Кроме того, на участке появятся барьерные и сетчатые ограждения, автоматизированная система управления дорожным движением и шумозащитные экраны в границах населенных пунктов.Ранее сообщалось, что протяженность платного участка трассы М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области увеличат.Также сообщалось, что "Автодор" отремонтирует более 400 километров дорог, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. В Рамонском районе Воронежской области приступили к подготовительным работам по капремонту 10-километрового участка трассы М-4 "Дон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и НовороссииРемонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочноНовая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей
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трасса м-4 "дон", автодор, ремонт дорог, ростовская область, логистика, транспорт, новости
Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов
Реконструкция трассы М-4 "Дон" в Ростовской области выполнена на 60 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Ростовской области продолжается модернизация федеральной трассы М-4 "Дон", которая связывает центральные регионы России с Черноморским и Азовским побережьями. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".
Отмечается, что работы ведутся на участке с 933-го по 1024-й километр трассы. Текущая готовность объекта составляет 60 процентов.
По словам министра транспорта Андрея Никитина, при развитии регионов акцент делается на создании комфортных условий для жизни граждан. И для этого необходима качественная и безопасная дорожная сеть.
"В Ростовской области сейчас реконструируем участок важнейшей транспортной артерии, связывающей центральные регионы страны с Черноморским и Азовским побережьями. Специалисты расширят трассу до шести полос, что значительно повысит ее эксплуатационные характеристики", – приводит слова Никитина пресс-служба "Автодора".
Реконструкция охватывает 20 искусственных сооружений. На девяти из них работы практически завершены, еще на 11 продолжаются. Средняя строительная готовность транспортных развязок, мостов и путепроводов – 90%. Параллельно дорожники устанавливают наружное освещение: опоры уже смонтированы на 38 км основного хода трассы.
Кроме того, на участке появятся барьерные и сетчатые ограждения, автоматизированная система управления дорожным движением и шумозащитные экраны в границах населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что протяженность платного участка трассы М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области увеличат
.
Также сообщалось, что "Автодор" отремонтирует более 400 километров дорог
, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. В Рамонском районе Воронежской области приступили к подготовительным работам
по капремонту 10-километрового участка трассы М-4 "Дон".
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