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Пять видов топлива в Севастополе будет в свободной продаже в среду

Пять видов топлива в Севастополе будет в свободной продаже в среду - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Пять видов топлива в Севастополе будет в свободной продаже в среду

В Севастополе в свободной продаже в среду, 7 октября, будет пять видов топлива, четыре из них будут отпускаться без ограничений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T21:38

2026-10-06T21:38

2026-10-06T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в свободной продаже в среду, 7 октября, будет пять видов топлива, четыре из них будут отпускаться без ограничений. Об этом сообщили в правительстве города.По информации правительства, купить бензин можно на одной сети АЗС – "ТЭС". Еще два вида топлива – АИ-95 и АИ-92 – на этой сети будут отпускать при наличии QR-кода по цене не выше 100 рублей с 09:00 до 16:-00. Лимит остается прежним – 20 литров."Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов). Лимит в канистры до 20 литров", – уточнили в правительстве.Что касается АЗС "АТАН", то здесь по-прежнему отпускают бензин исключительно по QR-кодам с 10:00 до 16:00, в доступности будет только АИ-95, по цене также не выше 100 рублей."Так как топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена", – подчеркивается в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проработают риск-сценарии на топливном рынкеВ Джанкое и Армянске начинают продажу топлива в дневное времяПриезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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