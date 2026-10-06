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Пять видов топлива в Севастополе будет в свободной продаже в среду - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Пять видов топлива в Севастополе будет в свободной продаже в среду
Пять видов топлива в Севастополе будет в свободной продаже в среду - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Пять видов топлива в Севастополе будет в свободной продаже в среду
В Севастополе в свободной продаже в среду, 7 октября, будет пять видов топлива, четыре из них будут отпускаться без ограничений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T21:38
2026-10-06T21:38
севастополь
правительство севастополя
топливо
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дефицит топлива в крыму
бензин
азс
qr-коды на топливо в севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в свободной продаже в среду, 7 октября, будет пять видов топлива, четыре из них будут отпускаться без ограничений. Об этом сообщили в правительстве города.По информации правительства, купить бензин можно на одной сети АЗС – "ТЭС". Еще два вида топлива – АИ-95 и АИ-92 – на этой сети будут отпускать при наличии QR-кода по цене не выше 100 рублей с 09:00 до 16:-00. Лимит остается прежним – 20 литров."Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов). Лимит в канистры до 20 литров", – уточнили в правительстве.Что касается АЗС "АТАН", то здесь по-прежнему отпускают бензин исключительно по QR-кодам с 10:00 до 16:00, в доступности будет только АИ-95, по цене также не выше 100 рублей."Так как топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена", – подчеркивается в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проработают риск-сценарии на топливном рынкеВ Джанкое и Армянске начинают продажу топлива в дневное времяПриезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо
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96
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Пять видов топлива в Севастополе будет в свободной продаже в среду

В Севастополе в свободной продаже в среду будет пять видов топлива – правительство

21:38 06.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в свободной продаже в среду, 7 октября, будет пять видов топлива, четыре из них будут отпускаться без ограничений. Об этом сообщили в правительстве города.
По информации правительства, купить бензин можно на одной сети АЗС – "ТЭС".
"АИ-98, NP, ДТ, ДТ NP в свободной продаже (по наличию) круглосуточно без ограничений по лимиту. АИ-95 – в свободной продаже, лимит не более 30 литров (по наличию)", – сказано в сообщении.
Еще два вида топлива – АИ-95 и АИ-92 – на этой сети будут отпускать при наличии QR-кода по цене не выше 100 рублей с 09:00 до 16:-00. Лимит остается прежним – 20 литров.
"Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов). Лимит в канистры до 20 литров", – уточнили в правительстве.
Что касается АЗС "АТАН", то здесь по-прежнему отпускают бензин исключительно по QR-кодам с 10:00 до 16:00, в доступности будет только АИ-95, по цене также не выше 100 рублей.
"Так как топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена", – подчеркивается в сообщении.
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