https://crimea.ria.ru/20261006/priezzhiy-v-sevastopole-prodaval-nesuschestvuyuschie-talony-na-toplivo-1159978613.html

Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо

Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо

Полиция Севастополя задержала приезжего из Джанкоя 24-летнего мужчину, который продавал несуществующие талоны на топливо. Об этом сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T09:52

2026-10-06T09:52

2026-10-06T09:52

севастополь

мошенничество

полиция севастополя

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бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала приезжего из Джанкоя 24-летнего мужчину, который продавал несуществующие талоны на топливо. Об этом сообщили в региональной полиции.По информации МВД, жертвой мошенника стала 46-летняя местная жительница, которая лишилась восьми тысяч рублей.Однако обещанной покупки она так и не дождалась. Когда женщина потребовала вернуть деньги, житель Джанкоя ответил отказом."Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело", - отметили в МВД.Мужчине грозит пять лет лишения свободы.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что мошенники начали рассылать в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже топливных карт и талонов, которые ведут на фишинговые интернет-сайты, позволяющие похищать деньги и данные россиян.Также сообщалось, что житель Бахчисарая заработал почти 2 миллиона рублей на продаже фиктивных топливных талонов, ему грозит до 6 лет тюрьмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литрВ Севастополе пресекли продажу бензина по 300 рублей за литр300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, полиция севастополя, происшествия, общество, новости севастополя, топливо, бензин