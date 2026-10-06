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Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо
Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо
Полиция Севастополя задержала приезжего из Джанкоя 24-летнего мужчину, который продавал несуществующие талоны на топливо. Об этом сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T09:52
2026-10-06T09:52
севастополь
мошенничество
полиция севастополя
происшествия
общество
новости севастополя
топливо
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала приезжего из Джанкоя 24-летнего мужчину, который продавал несуществующие талоны на топливо. Об этом сообщили в региональной полиции.По информации МВД, жертвой мошенника стала 46-летняя местная жительница, которая лишилась восьми тысяч рублей.Однако обещанной покупки она так и не дождалась. Когда женщина потребовала вернуть деньги, житель Джанкоя ответил отказом."Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело", - отметили в МВД.Мужчине грозит пять лет лишения свободы.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что мошенники начали рассылать в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже топливных карт и талонов, которые ведут на фишинговые интернет-сайты, позволяющие похищать деньги и данные россиян.Также сообщалось, что житель Бахчисарая заработал почти 2 миллиона рублей на продаже фиктивных топливных талонов, ему грозит до 6 лет тюрьмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литрВ Севастополе пресекли продажу бензина по 300 рублей за литр300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
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РИА Новости Крым
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севастополь, мошенничество, полиция севастополя, происшествия, общество, новости севастополя, топливо, бензин
Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо

Крымчанин "продал" жительнице Севастополя талоны на топливо по выгодной цене

09:52 06.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала приезжего из Джанкоя 24-летнего мужчину, который продавал несуществующие талоны на топливо. Об этом сообщили в региональной полиции.
© Полиция СевастополяПриезжий продавал в Севастополе несуществующие талоны на топливо
Приезжий продавал в Севастополе несуществующие талоны на топливо
© Полиция Севастополя
Приезжий продавал в Севастополе несуществующие талоны на топливо
По информации МВД, жертвой мошенника стала 46-летняя местная жительница, которая лишилась восьми тысяч рублей.
"В одном из тематических чатов мошенник разместил сообщение о продаже топлива. На уловку попалась жительница Севастополя: в переписке мужчина пообещал ей талоны по выгодной цене и предложил передать их при личной встрече. Согласившись на условия, женщина сделала заказ на восемь тысяч рублей и сразу перевела всю сумму на его банковскую карту", - рассказали в полиции.
Однако обещанной покупки она так и не дождалась. Когда женщина потребовала вернуть деньги, житель Джанкоя ответил отказом.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело", - отметили в МВД.
Мужчине грозит пять лет лишения свободы.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что мошенники начали рассылать в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже топливных карт и талонов, которые ведут на фишинговые интернет-сайты, позволяющие похищать деньги и данные россиян.
Также сообщалось, что житель Бахчисарая заработал почти 2 миллиона рублей на продаже фиктивных топливных талонов, ему грозит до 6 лет тюрьмы.
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