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Поножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких дела

Поножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких дела - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Поножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких дела

Сразу два тяжких преступления на бытовой почве раскрыли полицейские в Ленинском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в первом случае двое... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T17:05

2026-10-06T17:05

2026-10-06T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сразу два тяжких преступления на бытовой почве раскрыли полицейские в Ленинском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в первом случае двое мужчин получили ножевые ранения в бане, во втором – один пострадавший оказался в больнице с опасной для жизни травмой головы.По данным правоохранителей, в первом случае в дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о госпитализации двух жителей одного из сел района с ножевыми ранениями грудной клетки. Как выяснилось, накануне трое знакомых вместе находились в бане, где распивали алкоголь.36-летнего подозреваемого задержали. При нем обнаружили кухонный нож со следами крови. Во втором случае в больницу Керчи поступил 33-летний житель Ленинского района с тяжелыми травмами головы. Злоумышленником оказался его земляк – 56-летний рецидивист, которого задержали по месту проживания.В обоих случаях фигуранты признали вину, получили уголовные дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и оказались заключены под стражу. Следствие продолжается. Каждому из злоумышленников грозил до 12 лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина избил подростка ложкой для обувиКрымчанка ответит за смертельное избиение сожителяПодростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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