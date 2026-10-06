https://crimea.ria.ru/20261006/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1159943151.html
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая погода преимущественно без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T00:01
2026-10-06T00:01
2026-10-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/11/1150977558_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a146edb3139c88eed8a980a11e16ba53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая погода преимущественно без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +14 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261004/semidnevka-pod-zontikom-antitsiklona--prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1159904625.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/11/1150977558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5a5d92138a2b5a965a5ee244094df40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму до +23 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая погода преимущественно без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, на южном и восточном побережье до +15, днем +19…+23 градуса, в горах +11…+16", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +14 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.