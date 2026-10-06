https://crimea.ria.ru/20261006/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1159943151.html

Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая погода преимущественно без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T00:01

2026-10-06T00:01

2026-10-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая погода преимущественно без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +14 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261004/semidnevka-pod-zontikom-antitsiklona--prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1159904625.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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