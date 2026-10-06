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Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая погода преимущественно без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая погода преимущественно без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +14 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261004/semidnevka-pod-zontikom-antitsiklona--prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1159904625.html
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму до +23 градусов и без осадков

00:01 06.10.2026
 
© РИА Новости КрымКрымская осень
Крымская осень - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая погода преимущественно без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, на южном и восточном побережье до +15, днем +19…+23 градуса, в горах +11…+16", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +14 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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