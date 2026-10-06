https://crimea.ria.ru/20261006/pod-odessoy-razbit-sklad-raketno-artilleriyskogo-vooruzheniya-1159978477.html

Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения

Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения

Вооруженные силы России в ночь на вторник продолжили беспилотные удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T09:41

2026-10-06T09:41

2026-10-06T09:48

министерство обороны рф

украина

удары по украине

одесская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник продолжили беспилотные удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в порту Измаил разбиты объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов.Накануне российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту Южный под Одессой. Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник ВС России нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также использующимся в интересах ВСУ морским судам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – МинобороныМощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанцииРФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море - Песков

украина

одесская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу