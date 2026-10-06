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Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения
Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения
Вооруженные силы России в ночь на вторник продолжили беспилотные удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T09:41
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министерство обороны рф
украина
удары по украине
одесская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник продолжили беспилотные удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в порту Измаил разбиты объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов.Накануне российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту Южный под Одессой. Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник ВС России нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также использующимся в интересах ВСУ морским судам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – МинобороныМощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанцииРФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море - Песков
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения

Удары по Украине сегодня: под Одессой поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения

09:41 06.10.2026 (обновлено: 09:48 06.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник продолжили беспилотные удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате удара в Одесской области поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка, в порту Черноморск – морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ", – сказано в сообщении.
Кроме того, в порту Измаил разбиты объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов.
Накануне российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту Южный под Одессой. Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник ВС России нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также использующимся в интересах ВСУ морским судам.
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Министерство обороны РФУкраинаУдары по УкраинеОдесская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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