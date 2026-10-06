https://crimea.ria.ru/20261006/pod-odessoy-razbit-sklad-raketno-artilleriyskogo-vooruzheniya-1159978477.html
Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения
Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения
Вооруженные силы России в ночь на вторник продолжили беспилотные удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T09:41
2026-10-06T09:41
2026-10-06T09:48
министерство обороны рф
украина
удары по украине
одесская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0d/1155961935_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_7e049b0fb07bf33f5742b50bf6e47c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник продолжили беспилотные удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в порту Измаил разбиты объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов.Накануне российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту Южный под Одессой. Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник ВС России нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также использующимся в интересах ВСУ морским судам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – МинобороныМощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанцииРФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море - Песков
украина
одесская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0d/1155961935_254:83:1280:853_1920x0_80_0_0_df329232b66b5effa4d8ababbcccc941.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения
Удары по Украине сегодня: под Одессой поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения
09:41 06.10.2026 (обновлено: 09:48 06.10.2026)