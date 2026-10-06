https://crimea.ria.ru/20261006/peredaval-sbu-dannye-o-sistemakh-pvo-zhitel-kryma-otvetit-za-gosizmenu-1159994316.html
Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену
Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену
50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T14:02
2026-10-06T14:02
2026-10-06T14:06
прокуратура республики крым
красноперекопский район
новости крыма
крым
госизмена
сбу (служба безопасности украины)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110268/34/1102683492_0:177:4995:2987_1920x0_80_0_0_a4f7be8d83e209ad3d7763449aff84a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным надзорного ведомства, мужчина, будучи противником проведения спецоперации, в сентябре 2025 года инициативно собрал информацию о месте дислокации систем ПВО.Фигурант задержан сотрудниками ФСБ. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело по статье "госизмена" направлено в Верховный Суд Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской областиСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизменуУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
красноперекопский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110268/34/1102683492_390:0:4606:3162_1920x0_80_0_0_4d111d1065450ef41b3cac2d3c2a5e3e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, красноперекопский район, новости крыма, крым, госизмена, сбу (служба безопасности украины)
Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену
50-летний житель Красноперекопского района пойдет под суд за госизмену
14:02 06.10.2026 (обновлено: 14:06 06.10.2026)