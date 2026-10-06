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Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену
Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену
50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T14:02
2026-10-06T14:06
прокуратура республики крым
красноперекопский район
новости крыма
крым
госизмена
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным надзорного ведомства, мужчина, будучи противником проведения спецоперации, в сентябре 2025 года инициативно собрал информацию о месте дислокации систем ПВО.Фигурант задержан сотрудниками ФСБ. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело по статье "госизмена" направлено в Верховный Суд Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской областиСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизменуУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
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прокуратура республики крым, красноперекопский район, новости крыма, крым, госизмена, сбу (служба безопасности украины)
Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену

50-летний житель Красноперекопского района пойдет под суд за госизмену

14:02 06.10.2026 (обновлено: 14:06 06.10.2026)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВерховный суд Республики Крым
Верховный суд Республики Крым - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, мужчина, будучи противником проведения спецоперации, в сентябре 2025 года инициативно собрал информацию о месте дислокации систем ПВО.

"Полученные сведения он направил в одном из мессенджеров в публичный канал, используемый Службой безопасности Украины", – сказано в сообщении.

Фигурант задержан сотрудниками ФСБ. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело по статье "госизмена" направлено в Верховный Суд Крыма.
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Прокуратура Республики КрымКрасноперекопский районНовости КрымаКрымГосизменаСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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