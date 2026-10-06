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Отказ Украины от НАТО и открытие заповедников в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Отказ Украины от НАТО и открытие заповедников в Крыму: главное за день
Отказ Украины от НАТО и открытие заповедников в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Отказ Украины от НАТО и открытие заповедников в Крыму: главное за день
Президент РФ Владимир Путин пообещал государственную поддержку энергетическим стартапам в стране. В Херсонской области при ударе дрона ВСУ погиб сотрудник... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T22:30
2026-10-06T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин пообещал государственную поддержку энергетическим стартапам в стране. В Херсонской области при ударе дрона ВСУ погиб сотрудник администрации. В Верховную раду Украины внесен законопроект об отказе от НАТО. Сейм Литвы одобрил в первом чтении снятие запрета на размещение в стране ядерного оружия. Крым получит более 50 экологичных автобусов до конца года. Глава РК Сергей Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в республике. В Крыму снят запрет на посещение заповедников.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин пообещал поддержку энергостартапамРоссийские госкорпорации и технологические компании должны непрерывно совершенствовать технологии в сфере развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей, государство поддержит такие проекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей."Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей", – сказал президент, подчеркнув, что государство со своей стороны оказывает и продолжит оказывать в этом всестороннюю помощь.Украина отказывается от НАТОВ Верховную раду Украины внесен законопроект о внесении изменений в конституцию, которые предусматривают отказ страны от вступления в военные альянсы, сообщили в этот день украинские СМИ."Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны", – сказано в предлагаемой правке.В Херсонщине погиб сотрудник администрацииСотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Сегодня за Долматовкой FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Голопристанской администрации. Один сотрудник администрации погиб", – сообщил Сальдо.По его словам, еще один сотрудник, по предварительным данным, контужен, еще двое человек в машине не пострадали.Литва проголосовала за "ядерку"Литовский парламент принял в первом чтении поправку к конституции, предусматривающую исключение из основного закона запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Законопроект поддержали 106 депутатов, 18 проголосовали против, еще шесть воздержались.По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, второе и окончательное голосование по данному вопросу состоится 12 января 2027 года.Поддержка бизнеса в КрымуСтроительная отрасль Крыма получит дополнительную поддержку. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на заседании Совета министров РК."Президент дал четкие поручения в части подготовки мер поддержки. На этой неделе будет еще ряд дополнительных мер поддержки, в том числе по строительной отрасли", – сказал Аксенов.В Крым поступит полсотни экологичных автобусовДо конца 2026 года Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе, анонсировал глава РК Сергей Аксенов. "Современная техника выйдет на маршруты в Симферополе и Симферопольском районе, а также в Керчи", – уточнил он.Всего, по словам Аксенова, в 2026 году регион получит 51 новый автобус, работающий на газомоторном топливе. Из них 26 единиц поступят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", 25 – в рамках реализации соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Общая сумма контрактов составляет около 679 миллионов рублей.В Крыму открыли заповедникиВ Крыму сняли запрет на посещение заповедников. Об этом сообщила пресс-служба учреждения "Заповедный Крым". "Ограничения на посещение экологических троп и туристских маршрутов сняты", – объявили в учреждении.С перечнем маршрутов, доступных для самостоятельной прогулки, можно ознакомиться на сайте "Заповедного Крыма". Перед посещением заповедника необходимо оформить разрешение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261006/kompensatsiya-po-vkladam-sssr-v-2026-godu-kto-i-kak-mozhet-poluchit-1160001496.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Отказ Украины от НАТО и открытие заповедников в Крыму: главное за день

Отказ Украины от НАТО и открытие заповедников в Крыму – главное за день

22:30 06.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин пообещал государственную поддержку энергетическим стартапам в стране. В Херсонской области при ударе дрона ВСУ погиб сотрудник администрации. В Верховную раду Украины внесен законопроект об отказе от НАТО. Сейм Литвы одобрил в первом чтении снятие запрета на размещение в стране ядерного оружия. Крым получит более 50 экологичных автобусов до конца года. Глава РК Сергей Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в республике. В Крыму снят запрет на посещение заповедников.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин пообещал поддержку энергостартапам

Российские госкорпорации и технологические компании должны непрерывно совершенствовать технологии в сфере развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей, государство поддержит такие проекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.
"Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей", – сказал президент, подчеркнув, что государство со своей стороны оказывает и продолжит оказывать в этом всестороннюю помощь.
Музей Центробанка России - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
18:50
Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить

Украина отказывается от НАТО

В Верховную раду Украины внесен законопроект о внесении изменений в конституцию, которые предусматривают отказ страны от вступления в военные альянсы, сообщили в этот день украинские СМИ.
"Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны", – сказано в предлагаемой правке.
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
18:11
Дефицит бюджета: на Украине готовится массовое сокращение во власти

В Херсонщине погиб сотрудник администрации

Сотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Сегодня за Долматовкой FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Голопристанской администрации. Один сотрудник администрации погиб", – сообщил Сальдо.
По его словам, еще один сотрудник, по предварительным данным, контужен, еще двое человек в машине не пострадали.
Украинские пожарные
19:08
Удары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ

Литва проголосовала за "ядерку"

Литовский парламент принял в первом чтении поправку к конституции, предусматривающую исключение из основного закона запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Законопроект поддержали 106 депутатов, 18 проголосовали против, еще шесть воздержались.
По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, второе и окончательное голосование по данному вопросу состоится 12 января 2027 года.
Южный мост через Днепр в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
15:45
Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение

Поддержка бизнеса в Крыму

Строительная отрасль Крыма получит дополнительную поддержку. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на заседании Совета министров РК.
"Президент дал четкие поручения в части подготовки мер поддержки. На этой неделе будет еще ряд дополнительных мер поддержки, в том числе по строительной отрасли", – сказал Аксенов.
Строительство трассы в обход Алушты
15:01
Новую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяце

В Крым поступит полсотни экологичных автобусов

До конца 2026 года Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе, анонсировал глава РК Сергей Аксенов. "Современная техника выйдет на маршруты в Симферополе и Симферопольском районе, а также в Керчи", – уточнил он.
Всего, по словам Аксенова, в 2026 году регион получит 51 новый автобус, работающий на газомоторном топливе. Из них 26 единиц поступят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", 25 – в рамках реализации соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Общая сумма контрактов составляет около 679 миллионов рублей.
Медоборудование
07:57
Новое оборудование: в какие больницы Крыма направят технику

В Крыму открыли заповедники

В Крыму сняли запрет на посещение заповедников. Об этом сообщила пресс-служба учреждения "Заповедный Крым". "Ограничения на посещение экологических троп и туристских маршрутов сняты", – объявили в учреждении.
С перечнем маршрутов, доступных для самостоятельной прогулки, можно ознакомиться на сайте "Заповедного Крыма". Перед посещением заповедника необходимо оформить разрешение.
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
10:21
В Крыму перенесли дату проверки системы оповещения
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23:07В Севастополе отбой воздушной тревоги
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22:51В Севастополе прозвучала сирена воздушной тревоги
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21:51Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн
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