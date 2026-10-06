https://crimea.ria.ru/20261006/otkaz-ukrainy-ot-nato-i-otkrytie-zapovednikov-v-krymu-glavnoe-za-den-1160004463.html

Отказ Украины от НАТО и открытие заповедников в Крыму: главное за день

Отказ Украины от НАТО и открытие заповедников в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Отказ Украины от НАТО и открытие заповедников в Крыму: главное за день

Президент РФ Владимир Путин пообещал государственную поддержку энергетическим стартапам в стране. В Херсонской области при ударе дрона ВСУ погиб сотрудник... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T22:30

2026-10-06T22:30

2026-10-06T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин пообещал государственную поддержку энергетическим стартапам в стране. В Херсонской области при ударе дрона ВСУ погиб сотрудник администрации. В Верховную раду Украины внесен законопроект об отказе от НАТО. Сейм Литвы одобрил в первом чтении снятие запрета на размещение в стране ядерного оружия. Крым получит более 50 экологичных автобусов до конца года. Глава РК Сергей Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в республике. В Крыму снят запрет на посещение заповедников.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин пообещал поддержку энергостартапамРоссийские госкорпорации и технологические компании должны непрерывно совершенствовать технологии в сфере развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей, государство поддержит такие проекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей."Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей", – сказал президент, подчеркнув, что государство со своей стороны оказывает и продолжит оказывать в этом всестороннюю помощь.Украина отказывается от НАТОВ Верховную раду Украины внесен законопроект о внесении изменений в конституцию, которые предусматривают отказ страны от вступления в военные альянсы, сообщили в этот день украинские СМИ."Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны", – сказано в предлагаемой правке.В Херсонщине погиб сотрудник администрацииСотрудник администрации Голопристанского округа погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Сегодня за Долматовкой FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Голопристанской администрации. Один сотрудник администрации погиб", – сообщил Сальдо.По его словам, еще один сотрудник, по предварительным данным, контужен, еще двое человек в машине не пострадали.Литва проголосовала за "ядерку"Литовский парламент принял в первом чтении поправку к конституции, предусматривающую исключение из основного закона запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Законопроект поддержали 106 депутатов, 18 проголосовали против, еще шесть воздержались.По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, второе и окончательное голосование по данному вопросу состоится 12 января 2027 года.Поддержка бизнеса в КрымуСтроительная отрасль Крыма получит дополнительную поддержку. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на заседании Совета министров РК."Президент дал четкие поручения в части подготовки мер поддержки. На этой неделе будет еще ряд дополнительных мер поддержки, в том числе по строительной отрасли", – сказал Аксенов.В Крым поступит полсотни экологичных автобусовДо конца 2026 года Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе, анонсировал глава РК Сергей Аксенов. "Современная техника выйдет на маршруты в Симферополе и Симферопольском районе, а также в Керчи", – уточнил он.Всего, по словам Аксенова, в 2026 году регион получит 51 новый автобус, работающий на газомоторном топливе. Из них 26 единиц поступят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", 25 – в рамках реализации соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Общая сумма контрактов составляет около 679 миллионов рублей.В Крыму открыли заповедникиВ Крыму сняли запрет на посещение заповедников. Об этом сообщила пресс-служба учреждения "Заповедный Крым". "Ограничения на посещение экологических троп и туристских маршрутов сняты", – объявили в учреждении.С перечнем маршрутов, доступных для самостоятельной прогулки, можно ознакомиться на сайте "Заповедного Крыма". Перед посещением заповедника необходимо оформить разрешение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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