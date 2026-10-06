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Обстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Обстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной
Обстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Обстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной
В Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T08:25
2026-10-06T08:25
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".На предприятии напомнили, что в Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Это нужно для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.Накануне Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое по-прежнему нет света.Также во вторник Алушта осталась без электроснабжения из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Обстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной

В Бахчисарайском районе Крыма остается сложной обстановка с подачей электроэнергии

08:25 06.10.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".

"Из-за технологических нарушений в магистральных электрических сетях сохраняется сложная обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе. Таврическим предприятием МЭС и "Крымэнерго" ведутся аварийно-ремонтные работы", - говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что в Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Это нужно для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети.
Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.
Накануне Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое по-прежнему нет света.
Также во вторник Алушта осталась без электроснабжения из-за аварии.
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