https://crimea.ria.ru/20261006/obstanovka-s-podachey-elektrichestva-v-bakhchisarayskom-rayone-ostaetsya-slozhnoy-1159976473.html

Обстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной

Обстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Обстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной

В Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T08:25

2026-10-06T08:25

2026-10-06T08:25

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".На предприятии напомнили, что в Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Это нужно для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.Накануне Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое по-прежнему нет света.Также во вторник Алушта осталась без электроснабжения из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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бахчисарайский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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