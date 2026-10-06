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Новую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяце
Новую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяце - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Новую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяце
Движение по новой трассе в обход Алушты откроют в октябре 2026 года. Сейчас строительные работы находятся на завершающей стадии, сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T15:01
2026-10-06T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение по новой трассе в обход Алушты откроют в октябре 2026 года. Сейчас строительные работы находятся на завершающей стадии, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Четырехполосная трасса протяженностью 7,8 км – от села Изобильное до выезда из города в сторону Ялты – строится с декабря 2023 года. Компания "ВАД" выполняет работы со значительным опережением графика: готовность превышает 98%. Уже уложен асфальт, завершаются обустройство съездов, нанесение разметки и установка элементов дорожной инфраструктуры.На участке возведены две многоуровневые развязки, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 метров, 7 путепроводов и около 1,4 км подпорных стен.Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина для создания удобных съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. Новая дорога сократит путь между Симферополем и Ялтой, выведет транзитный трафик за пределы Алушты и сделает проезд к Южному берегу Крыма более быстрым и комфортным.Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика, при этом строго соблюдаются все нормативы и требования к качеству.Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работыКогда откроют движение по участку новой трассы в обход АлуштыВ Крыму завершили проектирование новой дороги
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алушта, ремонт и строительство дорог в крыму, юрий гоцанюк, юбк, дороги крыма, новости крыма, крым
Новую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяце
Движение по новой трассе в обход Алушты откроют в октябре этого года
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение по новой трассе в обход Алушты откроют в октябре 2026 года. Сейчас строительные работы находятся на завершающей стадии, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Осмотрел ход строительства автодороги в обход Алушты. Работы вышли на финальную стадию, объект практически готов к вводу в эксплуатацию. Движение по объекту планируется открыть уже в октябре текущего года", - написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Четырехполосная трасса протяженностью 7,8 км – от села Изобильное до выезда из города в сторону Ялты – строится с декабря 2023 года. Компания "ВАД" выполняет работы со значительным опережением графика: готовность превышает 98%. Уже уложен асфальт, завершаются обустройство съездов, нанесение разметки и установка элементов дорожной инфраструктуры.
На участке возведены две многоуровневые развязки, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 метров, 7 путепроводов и около 1,4 км подпорных стен.
Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина для создания удобных съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. Новая дорога сократит путь между Симферополем и Ялтой, выведет транзитный трафик за пределы Алушты и сделает проезд к Южному берегу Крыма более быстрым и комфортным.
Ранее сообщалось
, что строительство обхода идет с опережением графика, при этом строго соблюдаются все нормативы и требования к качеству.
Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году.
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