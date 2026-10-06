Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261006/novosti-kryma-chto-proizoshlo-nochyu-i-utrom-6-oktyabrya-1159974193.html
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T07:45
2026-10-06T07:45
новости крыма
крым
новости севастополя
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
пво
атаки всу на крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111749/53/1117495375_0:36:680:419_1920x0_80_0_0_6b293891623d3021d1c6fa7dcdce6521.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.Главное на утро 6 октября - в подборке РИА Новости Крым.Незадолго до полуночи на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*.В 00.46 в МЧС предупредили, что ПВО работает в центральных районах полуострова. Отбой беспилотной опасности дали в 2.55.Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.По информации "Крымэнерго", в Алуште временно нет света из-за аварийного отключения.В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.Под Севастополем три села обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111749/53/1117495375_39:0:643:453_1920x0_80_0_0_9ea1d2dd86bd8f4b03bfaefbc38a721c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября

Новости Крыма и Севастополя на утро 6 октября

07:45 06.10.2026
 
© Роскосмос / Перейти в фотобанкКрым из космоса. Фото космонавта Олега Скрипочки.
Крым из космоса. Фото космонавта Олега Скрипочки.
© Роскосмос
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.
Главное на утро 6 октября - в подборке РИА Новости Крым.
Незадолго до полуночи на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*.
"В северных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности", - говорилось в сообщении.
В 00.46 в МЧС предупредили, что ПВО работает в центральных районах полуострова. Отбой беспилотной опасности дали в 2.55.
Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.
По информации "Крымэнерго", в Алуште временно нет света из-за аварийного отключения.
В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
Под Севастополем три села обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:09Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
09:57868 дронов уничтожены над регионами России
09:52Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо
09:41Под Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения
09:31На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известно
09:21Массированный удар ВСУ по Подмосковью: под завалами нашли еще одного погибшего
09:11Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера
09:04Семь человек ранены при атаке ВСУ по автобусу в Горловке
08:57В Судаке на день отключат свет
08:4929 человек погибли от украинских ударов за неделю - Мирошник
08:38В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия
08:25Обстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной
08:21В Джанкое до вечера будут перебои с водой
08:14В Крымском НИИ сельского хозяйства выводят засухоустойчивые культуры
07:57Новое оборудование: в какие больницы Крыма направят технику
07:45Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября
07:32Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадали
07:26Алушта осталась без света из-за аварии
07:18Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены
07:07Несколько сел под Севастополем без света из-за перегруза сетей
Лента новостейМолния