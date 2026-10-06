https://crimea.ria.ru/20261006/novosti-kryma-chto-proizoshlo-nochyu-i-utrom-6-oktyabrya-1159974193.html

Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября

Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября

В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T07:45

2026-10-06T07:45

2026-10-06T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.Главное на утро 6 октября - в подборке РИА Новости Крым.Незадолго до полуночи на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*.В 00.46 в МЧС предупредили, что ПВО работает в центральных районах полуострова. Отбой беспилотной опасности дали в 2.55.Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.По информации "Крымэнерго", в Алуште временно нет света из-за аварийного отключения.В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.Под Севастополем три села обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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