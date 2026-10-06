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Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T07:45
2026-10-06T07:45
2026-10-06T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.Главное на утро 6 октября - в подборке РИА Новости Крым.Незадолго до полуночи на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*.В 00.46 в МЧС предупредили, что ПВО работает в центральных районах полуострова. Отбой беспилотной опасности дали в 2.55.Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.По информации "Крымэнерго", в Алуште временно нет света из-за аварийного отключения.В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.Под Севастополем три села обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октября
Новости Крыма и Севастополя на утро 6 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.
Главное на утро 6 октября - в подборке РИА Новости Крым.
Незадолго до полуночи на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*.
"В северных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности", - говорилось в сообщении.
В 00.46 в МЧС предупредили, что ПВО работает в центральных районах полуострова. Отбой беспилотной опасности дали в 2.55.
Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.
По информации "Крымэнерго", в Алуште временно нет света
из-за аварийного отключения.
В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
Под Севастополем три села обесточены
для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.