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Новое оборудование: в какие больницы Крыма направят технику

Новое оборудование: в какие больницы Крыма направят технику - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Новое оборудование: в какие больницы Крыма направят технику

Новое оборудование различной направленности ежегодно поступает в медицинские учреждения Крыма. Так, недавнее поступление 95 единиц техники затронет... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T07:57

2026-10-06T07:57

2026-10-06T07:57

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анна рубель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Новое оборудование различной направленности ежегодно поступает в медицинские учреждения Крыма. Так, недавнее поступление 95 единиц техники затронет Евпаторийскую городскую больницу, Симферопольскую городскую больницу №7 и некоторые районные учреждения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.Говоря о приобретении оборудования в рамках проекта "Борьба с сахарным диабетом", собеседница рассказала, что его основная цель на сегодняшний день – профилактика и поиск заболеваний, которые становятся следствием сахарного диабета."Нарушение зрения можно диагностировать, используя специальные офтальмологические аппараты, которые сегодня приобретаются в Евпаторийскую городскую больницу. И, обнаружив такое тяжелое последствие на ранних стадиях, возможно, в том числе, сохранить зрение в последующем, чтобы человек понимал, какие риски у него есть и, может быть, менял образ жизни", – отметила гостья эфира.Проект по медицинской реабилитации, по словам Анны Рубель, длится в Крыму уже не первый год."Приобретается специальное оборудование разной направленности. Реабилитация бывает после травматологических операций, после перенесенных инсультов и инфарктов. Оборудование приобретается по разным направлениям для того, чтобы для пациентов эта процедура стала более доступной", – рассказала собеседница.Основной же упор в здравоохранении, подчеркнула спикер, сегодня делается на медицинскую профилактику, поэтому продолжается оснащение и дооснащение кабинетов, где люди проходят диспансеризацию или профилактические осмотры, в том числе для этого приобретается и новое оборудование.Медикаментозному сопровождению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническим гепатитом С в регионе уделяют особое внимание, также отметила она."После перенесенных сосудистых катастроф, особенно связанных с сердцем, в рамках федеральной льготы пациенты получают лекарственные препараты для поддержания состояния организма и сердца прямо в первые дни после того, как выписываются из стационара. Это происходит за счет региональных и федеральных средств. Сегодня в рамках этого мероприятия лекарственные препараты, приобретенные по всему перечню, доступны для крымчан", – сказала собеседница.Комитет Госсовета Республики Крым по здравоохранению уже не первый год также занимается вопросом обеспечения лекарствами пациентов, больных гепатитом С."Нам удается в рамках бюджета минздрава внутри изыскать средства для приобретения лекарств в рамках региональной льготы. Это дало свои результаты – в прошлом году в сентябре мы закрыли всех "очередников". В данное время мы оказываем помощь тем, кто был выявлен на сегодняшний день. Общее число пациентов, которых мы планируем обеспечить в этом году – 2200 человек. Почти тысяча из них – за счет региональных средств, а остальные – за счет федеральных", – сказала Анна Рубель.Она также подчеркнула, что это чрезвычайно важная работа, потому что она напрямую сохраняет жизни крымчан."Это серьезный шаг в медицине, потому что сегодня гепатит С возможно излечить полностью. Хочу подчеркнуть, что, если по каким-то причинам все-таки все равно вирус остается, есть возможность пройти повторное лечение, чтобы полностью избавиться от него", – подытожила специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудованияКрым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца годаВ новых регионах России построили и обновили 420 медучреждений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, медицина, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, анна рубель