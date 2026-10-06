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Несколько сел под Севастополем без света из-за перегруза сетей
Несколько сел под Севастополем без света из-за перегруза сетей - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Несколько сел под Севастополем без света из-за перегруза сетей
В трех селах под Севастополем частично ограничено электроснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T07:07
2026-10-06T07:07
2026-10-06T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В трех селах под Севастополем частично ограничено электроснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". Примерное время восстановления электроснабжения не сообщается.Накануне Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Несколько сел под Севастополем без света из-за перегруза сетей
В трех селах под Севастополем ограничено электроснабжение из-за перегруза сетей
07:07 06.10.2026 (обновлено: 07:12 06.10.2026)