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Названы сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков
Названы сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Названы сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков
Массовые поставки реактивных дронов-перехватчиков в ВСУ ожидаются не ранее конца ноября. Об этом сообщил замкомандующего воздушных сил ВСУ Юрий Черевашенко на... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T15:56
2026-10-06T15:56
2026-10-06T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Массовые поставки реактивных дронов-перехватчиков в ВСУ ожидаются не ранее конца ноября. Об этом сообщил замкомандующего воздушных сил ВСУ Юрий Черевашенко на заседании временной следственной комиссии Верховной рады. Видеофрагмент заседания комиссии опубликовали украинские СМИ.По словам заместителя командующего, сейчас с воздушными силами работают около 20 производителей реактивных дронов-перехватчиков. Черевашенко отметил, что существующие перехватчики разгоняются до 460-500 км/ч. При этом он констатировал, что новейшие российские реактивные беспилотники смогут ускоряться до 800-900 км/ч.На данный момент украинские войска испытывают острый дефицит ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, беспилотник (бпла, дрон), оружие, в мире, всу (вооруженные силы украины), верховная рада украины, новости, новости сво
Названы сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков
Массовые поставки дронов-перехватчиков в ВСУ ожидаются не раньше конца ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Массовые поставки реактивных дронов-перехватчиков в ВСУ ожидаются не ранее конца ноября. Об этом сообщил замкомандующего воздушных сил ВСУ Юрий Черевашенко на заседании временной следственной комиссии Верховной рады. Видеофрагмент заседания комиссии опубликовали украинские СМИ.
"Думаю, это будет не ранее конца ноября", - сказал Черевашенко, отвечая на вопрос, когда можно ожидать поставок необходимого количества перехватчиков в войска.
По словам заместителя командующего, сейчас с воздушными силами работают около 20 производителей реактивных дронов-перехватчиков. Черевашенко отметил, что существующие перехватчики разгоняются до 460-500 км/ч. При этом он констатировал, что новейшие российские реактивные беспилотники смогут ускоряться до 800-900 км/ч.
Заместитель командующего воздушными силами также признал, что нынешние украинские дроны могут работать до высоты около 6 километров, тогда как российские БПЛА иногда идут на высоте около 7 километров, благодаря чему они могут проходить через несколько рубежей ПВО.
На данный момент украинские войска испытывают острый дефицит
ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.
Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.
4 октября Министерство обороны России заявило
, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
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