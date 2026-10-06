https://crimea.ria.ru/20261006/nazvany-sroki-poyavleniya-u-vsu-reaktivnykh-dronov-perekhvatchikov-1159997192.html

Названы сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков

Названы сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Названы сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков

Массовые поставки реактивных дронов-перехватчиков в ВСУ ожидаются не ранее конца ноября. Об этом сообщил замкомандующего воздушных сил ВСУ Юрий Черевашенко на... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T15:56

2026-10-06T15:56

2026-10-06T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Массовые поставки реактивных дронов-перехватчиков в ВСУ ожидаются не ранее конца ноября. Об этом сообщил замкомандующего воздушных сил ВСУ Юрий Черевашенко на заседании временной следственной комиссии Верховной рады. Видеофрагмент заседания комиссии опубликовали украинские СМИ.По словам заместителя командующего, сейчас с воздушными силами работают около 20 производителей реактивных дронов-перехватчиков. Черевашенко отметил, что существующие перехватчики разгоняются до 460-500 км/ч. При этом он констатировал, что новейшие российские реактивные беспилотники смогут ускоряться до 800-900 км/ч.На данный момент украинские войска испытывают острый дефицит ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, беспилотник (бпла, дрон), оружие, в мире, всу (вооруженные силы украины), верховная рада украины, новости, новости сво