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На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии
На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии - РИА Новости Крым, 06.10.2026
На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии
В Севастополе на одной из строительных площадок в Балаклавском районе выявили трех незаконных мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщили в МВД по региону. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T16:29
2026-10-06T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на одной из строительных площадок в Балаклавском районе выявили трех незаконных мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщили в МВД по региону.Кроме того, рассматривается вопрос о составлении административных материалов в отношении работодателя иностранцев. Ему грозит штраф от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.Ранее полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе.Отмечалось, что при появлении правоохранителей мигранты попытались скрыться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число выдворенных из России иностранцев выросло в три разаЧто изменилось для мигрантов в РоссииИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
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нелегальные мигранты, севастополь, мигранты, полиция севастополя, общество, новости севастополя
На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии

В Севастополе на стройке выявили трех нелегальных мигрантов из Средней Азии

16:29 06.10.2026
 
© Полиция СевастополяНа стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии
На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на одной из строительных площадок в Балаклавском районе выявили трех незаконных мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщили в МВД по региону.
"В ходе проведенного мероприятия полицейские выявили трех иностранцев из Средней Азии, которые осуществляли трудовую деятельности в Российской Федерации не по профессии. На них составлены административные материалы. Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей", - рассказали в полиции.
Кроме того, рассматривается вопрос о составлении административных материалов в отношении работодателя иностранцев. Ему грозит штраф от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
Ранее полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе.Отмечалось, что при появлении правоохранителей мигранты попытались скрыться.
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