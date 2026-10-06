https://crimea.ria.ru/20261006/na-stroyke-v-sevastopole-nashli-trekh-nelegalov-iz-sredney-azii-1159981560.html

На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии

На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии - РИА Новости Крым, 06.10.2026

На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии

В Севастополе на одной из строительных площадок в Балаклавском районе выявили трех незаконных мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщили в МВД по региону. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T16:29

2026-10-06T16:29

2026-10-06T16:29

нелегальные мигранты

севастополь

мигранты

полиция севастополя

общество

новости севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/06/1159998678_8:0:835:465_1920x0_80_0_0_0ea03a4545a0b03cd172dc127c2b3b92.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на одной из строительных площадок в Балаклавском районе выявили трех незаконных мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщили в МВД по региону.Кроме того, рассматривается вопрос о составлении административных материалов в отношении работодателя иностранцев. Ему грозит штраф от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.Ранее полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе.Отмечалось, что при появлении правоохранителей мигранты попытались скрыться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число выдворенных из России иностранцев выросло в три разаЧто изменилось для мигрантов в РоссииИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нелегальные мигранты, севастополь, мигранты, полиция севастополя, общество, новости севастополя