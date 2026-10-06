https://crimea.ria.ru/20261006/na-krymskom-mostu-sobiraetsya-ochered-1159979799.html

На Крымском мосту собирается очередь

На Крымском мосту собирается очередь - РИА Новости Крым, 06.10.2026

На Крымском мосту собирается очередь

На Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей, двигающихся в сторону Краснодарского края. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T10:15

2026-10-06T10:15

2026-10-06T10:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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крым

керчь

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей, двигающихся в сторону Краснодарского края. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Ночью и утром во вторник движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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