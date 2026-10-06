https://crimea.ria.ru/20261006/na-krymskom-mostu-sobiraetsya-ochered-1159979799.html
На Крымском мосту собирается очередь
На Крымском мосту собирается очередь - РИА Новости Крым, 06.10.2026
На Крымском мосту собирается очередь
На Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей, двигающихся в сторону Краснодарского края. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T10:15
2026-10-06T10:15
2026-10-06T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей, двигающихся в сторону Краснодарского края. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Ночью и утром во вторник движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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На Крымском мосту собирается очередь
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей, двигающихся в сторону Краснодарского края. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Ночью и утром во вторник движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было.
"По состоянию на 10:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 20 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На днях были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.