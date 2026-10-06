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На Крымском мосту собирается очередь - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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На Крымском мосту собирается очередь
На Крымском мосту собирается очередь - РИА Новости Крым, 06.10.2026
На Крымском мосту собирается очередь
На Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей, двигающихся в сторону Краснодарского края. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T10:15
2026-10-06T10:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей, двигающихся в сторону Краснодарского края. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Ночью и утром во вторник движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, керчь, транспорт, логистика
На Крымском мосту собирается очередь

На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи

10:15 06.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей, двигающихся в сторону Краснодарского края. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Ночью и утром во вторник движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было.
"По состоянию на 10:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 20 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымКерчьТранспортЛогистика
 
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