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На камне посреди реки: в Сочи спасли отрезанную от суши туристку - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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На камне посреди реки: в Сочи спасли отрезанную от суши туристку
На камне посреди реки: в Сочи спасли отрезанную от суши туристку - РИА Новости Крым, 06.10.2026
На камне посреди реки: в Сочи спасли отрезанную от суши туристку
В Сочи спасатели эвакуировали туристку, отрезанную водой посреди горной реки Мзымта. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской краевой аварийно-спасательной... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T17:41
2026-10-06T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Сочи спасатели эвакуировали туристку, отрезанную водой посреди горной реки Мзымта. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".Прибыв на место, дежурная смена спасателей с помощью альпинистского снаряжения оперативно эвакуировала туристку на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла "Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧСТурист застрял в ловушке на скалах Фиолента в Севастополе
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сочи, краснодарский край, кубань, происшествия, реки, новости
На камне посреди реки: в Сочи спасли отрезанную от суши туристку

В Сочи туристка застряла в 10 метрах от берега на камне посреди горной реки

17:41 06.10.2026
 
© "Кубань-СПАС"В Сочи туристка застряла на камне посреди горной реки
В Сочи туристка застряла на камне посреди горной реки
© "Кубань-СПАС"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Сочи спасатели эвакуировали туристку, отрезанную водой посреди горной реки Мзымта. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".
"На реке Мзымта мощный поток отрезал от берега девушку 1992 года рождения. Из-за резкого подъема уровня воды она оказалась на камне посреди русла, примерно в 10 метрах от суши", - говорится в сообщении.
Прибыв на место, дежурная смена спасателей с помощью альпинистского снаряжения оперативно эвакуировала туристку на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.
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СочиКраснодарский крайКубаньПроисшествияРекиНовости
 
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