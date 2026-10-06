https://crimea.ria.ru/20261006/na-kamchatke-oprokinulsya-vertolet-mi-8-chto-izvestno-1159978050.html

На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известно

На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известно - РИА Новости Крым, 06.10.2026

На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известно

Три человека пострадали на Камчатке при жесткой посадке вертолета на туристической базе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T09:31

2026-10-06T09:31

2026-10-06T09:31

камчатка

росавиация

происшествия

вертолет

крушение вертолета

авиакатастрофа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали на Камчатке при жесткой посадке вертолета на туристической базе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в МАКС.Уточняется, что экипаж вертолета, состоящий из трех человек, получил травмы легкой степени тяжести.Вертолет компании "Камчатское авиационное предприятие" выполнял рейс по маршруту Елизово – база Жупанова – Елизово. Причины катастрофы установит Межгосударственный авиационный комитет с участием Камчатского МТУ Росавиации.В Центре обеспечения действий по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности Камчатского края сообщили, что вертолет получил повреждения при жесткой посадке в районе реки Жупанова. Повреждены лопасти и другие элементы воздушного судна.Ранее сообщалось, что санитарный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Вертолет перевозил больного ребенка, авария произошла уже после его передачи медикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

камчатка

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, росавиация, происшествия, вертолет, крушение вертолета, авиакатастрофа, новости