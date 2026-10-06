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На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известно
На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известно - РИА Новости Крым, 06.10.2026
На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известно
Три человека пострадали на Камчатке при жесткой посадке вертолета на туристической базе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T09:31
2026-10-06T09:31
2026-10-06T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали на Камчатке при жесткой посадке вертолета на туристической базе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в МАКС.Уточняется, что экипаж вертолета, состоящий из трех человек, получил травмы легкой степени тяжести.Вертолет компании "Камчатское авиационное предприятие" выполнял рейс по маршруту Елизово – база Жупанова – Елизово. Причины катастрофы установит Межгосударственный авиационный комитет с участием Камчатского МТУ Росавиации.В Центре обеспечения действий по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности Камчатского края сообщили, что вертолет получил повреждения при жесткой посадке в районе реки Жупанова. Повреждены лопасти и другие элементы воздушного судна.Ранее сообщалось, что санитарный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Вертолет перевозил больного ребенка, авария произошла уже после его передачи медикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камчатка, росавиация, происшествия, вертолет, крушение вертолета, авиакатастрофа, новости
На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известно
На Камчатке при опрокидывании вертолета при посадке на турбазе пострадали три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали на Камчатке при жесткой посадке вертолета на туристической базе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в МАКС.
"Во вторник, 6 октября, при посадке вертолета Ми-8МТВ-1 на туристической базе на реке Жупанова произошло опрокидывание воздушного судна с последующим разрушением... Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию", – говорится в сообщении.
Уточняется, что экипаж вертолета, состоящий из трех человек, получил травмы легкой степени тяжести.
Вертолет компании "Камчатское авиационное предприятие" выполнял рейс по маршруту Елизово – база Жупанова – Елизово. Причины катастрофы установит Межгосударственный авиационный комитет с участием Камчатского МТУ Росавиации.
В Центре обеспечения действий по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности Камчатского края сообщили, что вертолет получил повреждения при жесткой посадке в районе реки Жупанова. Повреждены лопасти и другие элементы воздушного судна.
Ранее сообщалось, что санитарный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
в Красноярском крае. Вертолет перевозил больного ребенка, авария произошла уже после его передачи медикам.
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