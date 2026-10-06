https://crimea.ria.ru/20261006/mgnovennaya-karma-v-peterburge-ograbili-kurera-moshennikov-1159999507.html

Мгновенная карма: в Петербурге ограбили курьера мошенников

Мгновенная карма: в Петербурге ограбили курьера мошенников - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Мгновенная карма: в Петербурге ограбили курьера мошенников

Необычное преступление раскрыли в Санкт-Петербурге. Женщина, которая работала курьером мошенников, была ограблена сразу после получения денег от очередной... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T17:17

2026-10-06T17:17

2026-10-06T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Необычное преступление раскрыли в Санкт-Петербурге. Женщина, которая работала курьером мошенников, была ограблена сразу после получения денег от очередной жертвы и заявила об этом в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем канале в МАКС.3 октября в полицию обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что у дома по Гражданскому проспекту неизвестные выхватили у нее пакет с деньгами и сбежали. Пакет женщина перед этим получила от пенсионерки.Полиция установила, что деньги женщине передала 76-летняя местная жительница. Пенсионерку обманули мошенники. Следуя их указаниям, она отдала курьеру более 3 миллионов рублей.Грабителей вскоре задержали, ими оказались 22-летний и 24-летний уроженцы Северо-Кавказского региона. Мужчины задержаны, возбуждено дело уголовное дело о грабеже по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ.Ранее сообщалось, что 77-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 180 миллионов рублей, инвестиционные и золотые монеты. Сбережения аферисты выманили у пенсионерки под предлогом "декларирования" средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Забрал 1,5 млн у двух пенсионеров: 18-летний ялтинец пойдет под судКибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублейАферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, мошенничество, новости, закон и право, общество