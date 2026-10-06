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Мгновенная карма: в Петербурге ограбили курьера мошенников - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Мгновенная карма: в Петербурге ограбили курьера мошенников
Мгновенная карма: в Петербурге ограбили курьера мошенников - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Мгновенная карма: в Петербурге ограбили курьера мошенников
Необычное преступление раскрыли в Санкт-Петербурге. Женщина, которая работала курьером мошенников, была ограблена сразу после получения денег от очередной... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T17:17
2026-10-06T17:17
санкт-петербург
мошенничество
новости
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Необычное преступление раскрыли в Санкт-Петербурге. Женщина, которая работала курьером мошенников, была ограблена сразу после получения денег от очередной жертвы и заявила об этом в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем канале в МАКС.3 октября в полицию обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что у дома по Гражданскому проспекту неизвестные выхватили у нее пакет с деньгами и сбежали. Пакет женщина перед этим получила от пенсионерки.Полиция установила, что деньги женщине передала 76-летняя местная жительница. Пенсионерку обманули мошенники. Следуя их указаниям, она отдала курьеру более 3 миллионов рублей.Грабителей вскоре задержали, ими оказались 22-летний и 24-летний уроженцы Северо-Кавказского региона. Мужчины задержаны, возбуждено дело уголовное дело о грабеже по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ.Ранее сообщалось, что 77-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 180 миллионов рублей, инвестиционные и золотые монеты. Сбережения аферисты выманили у пенсионерки под предлогом "декларирования" средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Забрал 1,5 млн у двух пенсионеров: 18-летний ялтинец пойдет под судКибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублейАферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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санкт-петербург, мошенничество, новости, закон и право, общество
Мгновенная карма: в Петербурге ограбили курьера мошенников

В Петербурге курьер мошенников стал жертвой грабителей и сообщил об этом в полицию

17:17 06.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников полиции
Автомобиль сотрудников полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Необычное преступление раскрыли в Санкт-Петербурге. Женщина, которая работала курьером мошенников, была ограблена сразу после получения денег от очередной жертвы и заявила об этом в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем канале в МАКС.
3 октября в полицию обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что у дома по Гражданскому проспекту неизвестные выхватили у нее пакет с деньгами и сбежали. Пакет женщина перед этим получила от пенсионерки.
Полиция установила, что деньги женщине передала 76-летняя местная жительница. Пенсионерку обманули мошенники. Следуя их указаниям, она отдала курьеру более 3 миллионов рублей.
Грабителей вскоре задержали, ими оказались 22-летний и 24-летний уроженцы Северо-Кавказского региона. Мужчины задержаны, возбуждено дело уголовное дело о грабеже по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ.
"По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ... Курьеру избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что 77-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 180 миллионов рублей, инвестиционные и золотые монеты. Сбережения аферисты выманили у пенсионерки под предлогом "декларирования" средств.
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Санкт-ПетербургМошенничествоНовостиЗакон и правоОбщество
 
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