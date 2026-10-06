https://crimea.ria.ru/20261006/mezhdu-krasnymi-i-belymi-general-literatury-marks-i-ego-krymskie-legendy-1158956172.html
Между красными и белыми: генерал литературы Маркс и его крымские легенды
Между красными и белыми: генерал литературы Маркс и его крымские легенды - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Между красными и белыми: генерал литературы Маркс и его крымские легенды
Любой крымский житель и тот, кто приехал на полуостров, обязательно очаровывается крымскими легендами, которыми богата эта населенная разными этносами земля. О... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T19:57
2026-10-06T19:57
2026-10-06T19:57
крым
феодосия
максимилиан волошин
история
великая октябрьская социалистическая революция
гражданская война в россии
литература
карадаг
карадагская научная станция имени вяземского
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Любой крымский житель и тот, кто приехал на полуостров, обязательно очаровывается крымскими легендами, которыми богата эта населенная разными этносами земля. О том, что в Крыму существуют легенды, да еще какие, большой России впервые рассказал человек удивительной судьбы, феодосиец и генерал Никандр Маркс.По военным гарнизонамНеобычное имя мальчику, который родился в 1861 году в Феодосии, дал отец - военный врач, оставшийся жить в Крыму после Крымской войны. Семье Марксов, чья история уходила по линии матери к крымским грекам, а по отцу – к немцам, принадлежал надел земли недалеко от Карадага, в местечке Отузы, ныне Курортное.Марксы жили небогато, и, чтобы дать сыну достойное воспитание за неимением средств на его обучение в Феодосийской гимназии, пришлось отдать маленького Никандра учиться далеко от дома. Мальчика определили в Михайловскую военную гимназию в Воронеж - на казенный счет, а было ему тогда всего шесть лет. Затем была учеба в 3-ем военном Александровском училище и военная служба.Никандр прошел путь военного от прапорщика до генерала – без взяток, перепрыгивания через головы, верно служа Отечеству. Служил в Варшаве, на Кавказе, в Сибирском и Московском военных округах – в общем обычная кочевая и походная жизнь военного.К моменту выхода в отставку имел орден Святого Владимира, два ордена Святой Анны и три ордена Святого Станислава, а также персидский орден Льва и Солнца со звездой и бухарский орден Золотой Звезды.Генерал-профессорВ 1906 году Никандр Маркс был уже в звании генерал-майора. Под влиянием книг Льва Толстого и после посещения великого писателя в Ясной Поляне Маркс решил изменить свою жизнь. Он вышел в отставку и поступил в Московский археологический институт, который окончил с золотой медалью в 1910 году и стал профессором. А было тогда Марксу 49 лет! Предметом его исследований как действительного члена Императорского общества истории и древностей Московского археологического общества была русская палеография. Он занимался исследованием старо-русских рукописей и грамот, а в 1912 году, к 100-летию Отечественной войны, подготовил к изданию "Обозрение предметов военной старины".Крымчанин Маркс также на полуострове занимался собиранием легенд Крыма. Он часто беседовал со своими соседями по Отузам – греками и татарами, расспрашивал их не только о легендах, но и о традициях и обычаях.И можно было бы с чувством выполненного долга спокойно доживать век в своем отузском имении, занимаясь выращиванием винограда, любуясь морем и выискивая новые легенды среди греков и татар, но история внесла в эту идиллию свои коррективы. Грянула Первая мировая.Первая мировая война"Турция сосредоточивает свои войска на нашей кавказской границе. Она шлет туда германских офицеров, минирует Дарданеллы и спешно приводит в порядок "Гебен" и "Бреслау". Все это и возможность войны с нашей соседкой, которая, по примеру своего патрона, готова очертя голову броситься в опасную авантюру, несколько нервирует крымское прибрежное население и, прежде всего наезжих курортников.На это повлияли, очевидно, самые нелепые слухи о настроениях наших крымских татар, слухи, распускаемые, не скажу злоумышленными, но, во всяком случае, зловредными досужими языками", - пишет отставной генерал заметку в газету "Русская Ривьера" 27 августа 2014 года, в дни русской мобилизации.И дальше он сообщает, как собственными глазами видел картинку из жизни Отуз, на которой татары служат в мечети молебен "о даровании русскому оружию победы над врагом, о здравии Государя и его семьи, о благополучии России, общей матери-родины".Сам отставной генерал Маркс был снова мобилизован защищать Россию. Историки и архивисты нашли приказы, подписанные генералом. Среди документов - срочное создание системы противовоздушной обороны, воздухоплавательных школ и отрядов, расширение сети военно-учебных заведений, передислокация войск, поставки оружия, боевой техники и продовольствия для фронта, эвакуация раненых и больных, организация полевой почты...Дела на фронте шли не гладко, но Маркс не унывал. Он был по натуре остроумным и жизнерадостным, хорошо пел, сыпал остротам и среди повального казнокрадства был кристально честен. К людям, а в особенности к подчиненным, вне зависимости от ранга, чина и сословия, относился одинаково приветливо. Волошин в своих воспоминаниях писал:И даже в эти тяжелые годы военный в Марксе не смог победить историка: он в 1917 году публикует исследование "К истории Бендерской крепости".Красный генералДемократический подход к людям помог генералу принять февральскую революцию 1917 года на стороне тех, кто хотел перемен. В одесской прессе его окрестили "генералом-республиканцем" и "красным генералом". Дружеский шарж в сатирическом журнале "Бомба" озаглавлен: "Генерал от армии, генерал от литературы и генерал от свободы". Будущие "белые" пытались уволить Никандра Маркса из армии, но их действия одесситы встретили бурей протеста, причем против были не только военные, но и гражданские. Но сердце уже пожилого генерала не выдержало нервного напряжения, с ним случился сердечный приступ. 4 декабря 1917 года командующий войсками Одесского военного округа генерал-лейтенант Никандр Александрович Маркс вышел в отставку и уехал в Крым.Между красными и белымиОн снова намеревался отойти от дел, заняться виноградником на склоне Карадага. Затишье длилось весь 1918 год, который Маркс попеременно провел то среди лоз, то продолжая работу по изучению крымских сказаний и легенд. Благо, ему это позволяла специальная бумага от установившейся в начале января в Феодосии советской власти. Документ гласил, что обыск у генерала Маркса "может быть произведен... исключительно по особому ордеру Военной комиссии". "Красного генерала" не трогали.Позже писатель выведет фигуру Никандра Маркса в романе "В тупике", который описывает, как ломаются судьбы в первые годы революции, как людям приходится выживать в белом и красном терроре. Действие романа разворачивается в Коктебеле, с 1931 года роман не издавался более полувека, а все его экземпляры были изъяты из библиотек и переданы в спецхран.Один из героев романа – профессор Дмитриевский, которому Советская власть поручает возглавить Отдел народного образования. Дмитриевский – это и есть генерал Маркс. Сначала он помог советской власти справиться с грабежами и погромами, будучи временным комиссаром Феодосийского ВРК по охране города. А 28 апреля 1919 г. Военно-революционный комитет назначает Маркса комиссаром народного просвещения."Мне выпало счастье работать с Никандром Александровичем в коллегии феодосийского отдела наробраза весною 1919 года в течение тех двух-трех месяцев, которые продержалась в Крыму вторично утвердившаяся в нем Советская власть. Работник и организатор он был удивительный", – вспоминал Вересаев.Палачи и защитникиВ июне 1919 года войска белых снова стали приближаться к Феодосии. Маркс в это время ждал выдачи жалования для учителей, и не соглашался на эвакуацию, пока все его подчиненные не получат зарплату. Момент был упущен, уехать ему не удалось. Тогда его соседи-татары предлагали спрятать "красного генерала", но тот не соглашался, не понимая, за что его могут арестовать.Но Никандр Маркс все же был арестован 9 июня 1919 года за сотрудничество с большевиками. Вся его история ареста и суда над профессором и генералом ярко описана в рассказе "Дело Маркса" Максмилиана Волошина, который сделал все возможное и невозможное для того, чтобы Маркс остался жив. Также немалую роль в поддержке и защите генерала принял Вересаев. Эти два литературных деятеля наряду с другими жителями Большой Феодосии подписали коллективное обращение в защиту генерала. Среди подписавшихся - союз учителей, союз писателей, представители татарского населения и другие слои общества.Пока феодосийцы собирали подписи, Маркс за неимением других подходящих помещений, сидел под арестом в гостинице "Астория", расположенной на центральной набережной Феодосии.Военно-полевой суд приговорил генерала к расстрелу. Под приговором стояла подпись генерала Слащева. Тогда Волошин написал Деникину в защиту генерала: "Он поступил на моих глазах так, как мог честный человек в его положении поступить".Приказом Добровольческой армии расстрел был заменен на лишение чинов и четыре года каторжных работ."При конфирмации приговор мною утвержден, с освобождением осужденного от фактического отбытия наказания за старостью лет. Копия приказа Деникина. Июль 1919 г."Маркс вернулся в свой дом в Отузах. Но тут над ним нависла угроза самосуда со стороны белых. И снова на защиту соседа встали местные жители. Как вспоминал Волошин, они с готовностью брались проводить офицеров к дому Маркса, но по пути забалтывали их и так накачивали вином, что те мервецки пьяными забывали о Марксе.В сентябре 1919 года главнокомандующий Таврическим округом генерал Шиллинг приказал Никандру Александровичу выехать за пределы округа – то есть из Крыма. Никандр Маркс с Екатериной Вигонд доехали до Керчи и переправились лодкой на Тамань.Первый ректор Кубанского университетаБолее ли менее спокойная жизнь у Марксов была до осени. А осенью на Тамань прорвались части Красной армии.Несколько месяцев супруги скрывались то от белых, то от красных по разным станицам. Когда ситуация чуть успокоилась – приехали в Екатеринодар и пожилой генерал зарабатывал на жизнь частными уроками."А затем вокруг него сгруппировалась местная интеллигенция, и он был выбран ректором Екатеринодарского университета", - рассказывал Волошин.К сожалению, работать на этом посту Марксу пришлось недолго. 26 января 1920 года Никандр Александрович пишет заявление о переводе в Крым: у него было предложение занять кафедру в Боспорском университете, а также создать рабочий факультет на Южном берегу Крыма. Но идеи отставного генерала пришлись властям не по душе. А уже зимой 1921 года пожилой Маркс умер от воспаления легких "и был с большим почетом похоронен в том самом сквере, куда выходило окнами здание того суда, где его с позором судили при белых", - гласят воспоминания Волошина. Занятия в этот день были для студентов отменены, ректора Кубанского университета в последний путь провожали более 1000 человек.Утраченное наследиеАрхив был разобран, книги были описаны, сложены в ящики и сданы на хранение до дальнейшего распоряжения Народообраза. При этом беллетристика, французские, английские, немецкие, итальянские и польские книги были переданы в библиотеку в Отузах, детские – в детский сад, а часть научных изданий – в Карадагскую научную станцию.Но в итоге до нас дошел только этот отчет и даже без списка книг по наименованиям. А куда пропала библиотека генерала – неизвестно, хотя на нее претендовали и сам Музей древностей, и Кубанский университет. Также в неизвестность канули еще не изданные черновики собранных, но еще не опубликованных Марксом крымских легенд."Предполагалось еще выпусков восемь, но собранный для них Марксом материал остался необработанным", - писала в октябре 2021 года газета "Красный Крым", которая опубликовала одну из легенд - "Салачи". Предваряющий легенду текст краткой биографии профессора гласил, что его лекции по истории Крыма, имеющие большую научную ценность, готовятся к печати. Но напечатаны они тоже не были, а их рукописи – не обнаружены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русская сказка в Крыму: Билибин и его БатилиманКрымский узел "генерала Яши"Адмирал и правитель, не ставший ученым: страницы из жизни Колчака
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Ольга Леонова
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крым, феодосия, максимилиан волошин, история, великая октябрьская социалистическая революция, гражданская война в россии, литература, карадаг, карадагская научная станция имени вяземского, феодосийский музей древностей
Любой крымский житель и тот, кто приехал на полуостров, обязательно очаровывается крымскими легендами, которыми богата эта населенная разными этносами земля. О том, что в Крыму существуют легенды, да еще какие, большой России впервые рассказал человек удивительной судьбы, феодосиец и генерал Никандр Маркс.
По военным гарнизонам
Необычное имя мальчику, который родился в 1861 году в Феодосии, дал отец - военный врач, оставшийся жить в Крыму после Крымской войны. Семье Марксов, чья история уходила по линии матери к крымским грекам, а по отцу – к немцам, принадлежал надел земли недалеко от Карадага, в местечке Отузы, ныне Курортное.
"Н. А. по крови является старым крымским обитателем, и виноградники, которыми он владел в Отузах, принадлежали его роду еще до екатерининского завоевания. По матери он происходил из греческой семьи Цырули, которая за сочувствие русскому завоеванию получила в дар ряд виноградников в Отузах, имеет там на вершине одного из холмов - при выходе из деревни - родовые усыпальницы", - сообщал о Никандре Александровиче поэт и его друг Максимилиан Волошин.
Марксы жили небогато, и, чтобы дать сыну достойное воспитание за неимением средств на его обучение в Феодосийской гимназии, пришлось отдать маленького Никандра учиться далеко от дома. Мальчика определили в Михайловскую военную гимназию в Воронеж - на казенный счет, а было ему тогда всего шесть лет. Затем была учеба в 3-ем военном Александровском училище и военная служба.
Никандр прошел путь военного от прапорщика до генерала – без взяток, перепрыгивания через головы, верно служа Отечеству. Служил в Варшаве, на Кавказе, в Сибирском и Московском военных округах – в общем обычная кочевая и походная жизнь военного.
К моменту выхода в отставку имел орден Святого Владимира, два ордена Святой Анны и три ордена Святого Станислава, а также персидский орден Льва и Солнца со звездой и бухарский орден Золотой Звезды.
Генерал-профессор
В 1906 году Никандр Маркс был уже в звании генерал-майора. Под влиянием книг Льва Толстого и после посещения великого писателя в Ясной Поляне Маркс решил изменить свою жизнь. Он вышел в отставку и поступил в Московский археологический институт, который окончил с золотой медалью в 1910 году и стал профессором. А было тогда Марксу 49 лет! Предметом его исследований как действительного члена Императорского общества истории и древностей Московского археологического общества была русская палеография. Он занимался исследованием старо-русских рукописей и грамот, а в 1912 году, к 100-летию Отечественной войны, подготовил к изданию "Обозрение предметов военной старины".
Крымчанин Маркс также на полуострове занимался собиранием легенд Крыма. Он часто беседовал со своими соседями по Отузам – греками и татарами, расспрашивал их не только о легендах, но и о традициях и обычаях.
Всего к изданию Маркс подготовил три сборника крымских легенд, написанных прекрасным языком, с указанием того, где та или иная легенда записана, к какой конкретно крымской местности относится. Иллюстрации к первому сборнику подготовил молодой художник, сосед Маркса по Феодосии и один из первых русских авиаторов Константин Арцеулов
. Книга увидела свет в Москве и имела большой успех: первый тираж был раскуплен мгновенно, а до революции было еще несколько тиражей.
И можно было бы с чувством выполненного долга спокойно доживать век в своем отузском имении, занимаясь выращиванием винограда, любуясь морем и выискивая новые легенды среди греков и татар, но история внесла в эту идиллию свои коррективы. Грянула Первая мировая.
Первая мировая война
"Турция сосредоточивает свои войска на нашей кавказской границе. Она шлет туда германских офицеров, минирует Дарданеллы и спешно приводит в порядок "Гебен" и "Бреслау". Все это и возможность войны с нашей соседкой, которая, по примеру своего патрона, готова очертя голову броситься в опасную авантюру, несколько нервирует крымское прибрежное население и, прежде всего наезжих курортников.
На это повлияли, очевидно, самые нелепые слухи о настроениях наших крымских татар, слухи, распускаемые, не скажу злоумышленными, но, во всяком случае, зловредными досужими языками", - пишет отставной генерал заметку в газету "Русская Ривьера" 27 августа 2014 года, в дни русской мобилизации.
И дальше он сообщает, как собственными глазами видел картинку из жизни Отуз, на которой татары служат в мечети молебен "о даровании русскому оружию победы над врагом, о здравии Государя и его семьи, о благополучии России, общей матери-родины".
Сам отставной генерал Маркс был снова мобилизован защищать Россию. Историки и архивисты нашли приказы, подписанные генералом. Среди документов - срочное создание системы противовоздушной обороны, воздухоплавательных школ и отрядов, расширение сети военно-учебных заведений, передислокация войск, поставки оружия, боевой техники и продовольствия для фронта, эвакуация раненых и больных, организация полевой почты...
Дела на фронте шли не гладко, но Маркс не унывал. Он был по натуре остроумным и жизнерадостным, хорошо пел, сыпал остротам и среди повального казнокрадства был кристально честен. К людям, а в особенности к подчиненным, вне зависимости от ранга, чина и сословия, относился одинаково приветливо. Волошин в своих воспоминаниях писал:
"В военной среде было тогда уже недовольство Марксом за его излишний, как тогда считали, "демократизм". Но этот демократизм был вполне естественным крымским обычаем. Маркс подавал руку нижним чинам и всякого, кто ни приходил в его дом, гостеприимно звал в гостиную и предлагал чашку кофе".
И даже в эти тяжелые годы военный в Марксе не смог победить историка: он в 1917 году публикует исследование "К истории Бендерской крепости".
Красный генерал
Демократический подход к людям помог генералу принять февральскую революцию 1917 года на стороне тех, кто хотел перемен. В одесской прессе его окрестили "генералом-республиканцем" и "красным генералом". Дружеский шарж в сатирическом журнале "Бомба" озаглавлен: "Генерал от армии, генерал от литературы и генерал от свободы".
Он предотвращал необоснованные аресты и еврейские погромы, встречал в одесском порту прах мятежного лейтенанта Шмидта и возложил на его гроб венок с надписью: "Лейтенанта Шмидту, который погиб за свободу, и его сподвижникам". Генерал с революционной фамилией Маркс был избран членом революционного комитета. И все это время пытался примирить силы, раздирающие страну и общество. Например, он издает приказ "О борьбе с темными элементами, ведущими агитацию в войсках с целью возбуждения розни между гражданами разных национальностей".
Будущие "белые" пытались уволить Никандра Маркса из армии, но их действия одесситы встретили бурей протеста, причем против были не только военные, но и гражданские. Но сердце уже пожилого генерала не выдержало нервного напряжения, с ним случился сердечный приступ. 4 декабря 1917 года командующий войсками Одесского военного округа генерал-лейтенант Никандр Александрович Маркс вышел в отставку и уехал в Крым.
Между красными и белыми
Он снова намеревался отойти от дел, заняться виноградником на склоне Карадага. Затишье длилось весь 1918 год, который Маркс попеременно провел то среди лоз, то продолжая работу по изучению крымских сказаний и легенд. Благо, ему это позволяла специальная бумага от установившейся в начале января в Феодосии советской власти. Документ гласил, что обыск у генерала Маркса "может быть произведен... исключительно по особому ордеру Военной комиссии". "Красного генерала" не трогали.
"Невысокого роста, коренастый, довольно плотный. С огромной головой и густыми золотистыми спадающими волосами, как львиная грива. Крупные черты лица, выпуклые голубые глаза. Больше всего замечалось и сразу покоряла удивительная ласковость…со всеми он был одинаков, со всеми говорил с одинаковой внимательностью – и с трепещущим просителем, и со власть имущим. Редко я встречал среди лиц привилегированного класса такого глубокого, органического демократа, каким был этот генерал-лейтенант царских времен, бывший командующий войсками Одесского военного округа", - писал о нем писатель Викентий Вересаев.
Позже писатель выведет фигуру Никандра Маркса в романе "В тупике", который описывает, как ломаются судьбы в первые годы революции, как людям приходится выживать в белом и красном терроре. Действие романа разворачивается в Коктебеле, с 1931 года роман не издавался более полувека, а все его экземпляры были изъяты из библиотек и переданы в спецхран.
Один из героев романа – профессор Дмитриевский, которому Советская власть поручает возглавить Отдел народного образования. Дмитриевский – это и есть генерал Маркс. Сначала он помог советской власти справиться с грабежами и погромами, будучи временным комиссаром Феодосийского ВРК по охране города. А 28 апреля 1919 г. Военно-революционный комитет назначает Маркса комиссаром народного просвещения.
"Мне выпало счастье работать с Никандром Александровичем в коллегии феодосийского отдела наробраза весною 1919 года в течение тех двух-трех месяцев, которые продержалась в Крыму вторично утвердившаяся в нем Советская власть. Работник и организатор он был удивительный", – вспоминал Вересаев.
Палачи и защитники
В июне 1919 года войска белых снова стали приближаться к Феодосии. Маркс в это время ждал выдачи жалования для учителей, и не соглашался на эвакуацию, пока все его подчиненные не получат зарплату. Момент был упущен, уехать ему не удалось. Тогда его соседи-татары предлагали спрятать "красного генерала", но тот не соглашался, не понимая, за что его могут арестовать.
Но Никандр Маркс все же был арестован 9 июня 1919 года за сотрудничество с большевиками. Вся его история ареста и суда над профессором и генералом ярко описана в рассказе "Дело Маркса" Максмилиана Волошина
, который сделал все возможное и невозможное для того, чтобы Маркс остался жив. Также немалую роль в поддержке и защите генерала принял Вересаев. Эти два литературных деятеля наряду с другими жителями Большой Феодосии подписали коллективное обращение в защиту генерала. Среди подписавшихся - союз учителей, союз писателей, представители татарского населения и другие слои общества.
Пока феодосийцы собирали подписи, Маркс за неимением других подходящих помещений, сидел под арестом в гостинице "Астория", расположенной на центральной набережной Феодосии.
"Произошел такой инцидент: к нему в номер ворвался офицер, служивший при красных, спасаясь от пьяного и разъяренного казацкого есаула. Когда Маркс инстинктивным жестом отстранил есаула, тот накинулся на него и схватил за грудь, очевидно, ища оружие, ощутил что-то твердое. Это была икона - материнское благословение. С есаулом произошла мгновенная реакция. Он мгновенно стих и начал креститься и целовать икону", - описывает этот случай Волошин.
Военно-полевой суд приговорил генерала к расстрелу. Под приговором стояла подпись генерала Слащева. Тогда Волошин написал Деникину в защиту генерала: "Он поступил на моих глазах так, как мог честный человек в его положении поступить".
Приказом Добровольческой армии расстрел был заменен на лишение чинов и четыре года каторжных работ.
"При конфирмации приговор мною утвержден, с освобождением осужденного от фактического отбытия наказания за старостью лет. Копия приказа Деникина. Июль 1919 г."
Маркс вернулся в свой дом в Отузах. Но тут над ним нависла угроза самосуда со стороны белых. И снова на защиту соседа встали местные жители. Как вспоминал Волошин, они с готовностью брались проводить офицеров к дому Маркса, но по пути забалтывали их и так накачивали вином, что те мервецки пьяными забывали о Марксе.
В сентябре 1919 года главнокомандующий Таврическим округом генерал Шиллинг приказал Никандру Александровичу выехать за пределы округа – то есть из Крыма. Никандр Маркс с Екатериной Вигонд доехали до Керчи и переправились лодкой на Тамань.
Первый ректор Кубанского университета
Более ли менее спокойная жизнь у Марксов была до осени. А осенью на Тамань прорвались части Красной армии.
"Отряд в полном военном порядке подъехал к дому и предложил от имени Советской власти принять начальствование всеми частями Красной Армии, расположенными на Кубани. Он (Маркс – ред.) отказался, ссылаясь на то, что он по летам уже имеет право на отставку и войной больше не занимается принципиально. Но отряд на другой же день должен был отступить из Тамани, и Марксу пришлось уехать вместе с ним, т. к. от белых после этого предложения ему было невозможно ждать пощады", - пишет Волошин.
Несколько месяцев супруги скрывались то от белых, то от красных по разным станицам. Когда ситуация чуть успокоилась – приехали в Екатеринодар и пожилой генерал зарабатывал на жизнь частными уроками.
"А затем вокруг него сгруппировалась местная интеллигенция, и он был выбран ректором Екатеринодарского университета", - рассказывал Волошин.
К сожалению, работать на этом посту Марксу пришлось недолго. 26 января 1920 года Никандр Александрович пишет заявление о переводе в Крым: у него было предложение занять кафедру в Боспорском университете, а также создать рабочий факультет на Южном берегу Крыма. Но идеи отставного генерала пришлись властям не по душе. А уже зимой 1921 года пожилой Маркс умер от воспаления легких "и был с большим почетом похоронен в том самом сквере, куда выходило окнами здание того суда, где его с позором судили при белых", - гласят воспоминания Волошина. Занятия в этот день были для студентов отменены, ректора Кубанского университета в последний путь провожали более 1000 человек.
Утраченное наследие
В Крыму о Марксе осталась не только добрая память, но и его ценнейшая библиотека. Дом в Отузах ввиду находящегося там ценного собрания книг даже после установления советской власти специальным приказом был освобожден от воинского постоя. Осенью 1921 года сотрудники Феодосийского музея древностей пытались систематизировать и описать книжные раритеты Маркса - подлинники рукописей XVI-XVII вв., снимки с рукописей XIII-XVIII вв., летописей, древнерусских юридических книг, древних словарей, церковно-исторических исследований, древних царских указов, журналов петровского и екатерининского времени, журналов времен войны с Наполеоном и многого другого.
Архив был разобран, книги были описаны, сложены в ящики и сданы на хранение до дальнейшего распоряжения Народообраза. При этом беллетристика, французские, английские, немецкие, итальянские и польские книги были переданы в библиотеку в Отузах, детские – в детский сад, а часть научных изданий – в Карадагскую научную станцию.
Но в итоге до нас дошел только этот отчет и даже без списка книг по наименованиям. А куда пропала библиотека генерала – неизвестно, хотя на нее претендовали и сам Музей древностей, и Кубанский университет. Также в неизвестность канули еще не изданные черновики собранных, но еще не опубликованных Марксом крымских легенд.
"Предполагалось еще выпусков восемь, но собранный для них Марксом материал остался необработанным", - писала в октябре 2021 года газета "Красный Крым", которая опубликовала одну из легенд - "Салачи". Предваряющий легенду текст краткой биографии профессора гласил, что его лекции по истории Крыма, имеющие большую научную ценность, готовятся к печати. Но напечатаны они тоже не были, а их рукописи – не обнаружены.
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