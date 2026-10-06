https://crimea.ria.ru/20261006/mezhdu-krasnymi-i-belymi-general-literatury-marks-i-ego-krymskie-legendy-1158956172.html

Между красными и белыми: генерал литературы Маркс и его крымские легенды

Между красными и белыми: генерал литературы Маркс и его крымские легенды - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Между красными и белыми: генерал литературы Маркс и его крымские легенды

Любой крымский житель и тот, кто приехал на полуостров, обязательно очаровывается крымскими легендами, которыми богата эта населенная разными этносами земля. О... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T19:57

2026-10-06T19:57

2026-10-06T19:57

крым

феодосия

максимилиан волошин

история

великая октябрьская социалистическая революция

гражданская война в россии

литература

карадаг

карадагская научная станция имени вяземского

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Любой крымский житель и тот, кто приехал на полуостров, обязательно очаровывается крымскими легендами, которыми богата эта населенная разными этносами земля. О том, что в Крыму существуют легенды, да еще какие, большой России впервые рассказал человек удивительной судьбы, феодосиец и генерал Никандр Маркс.По военным гарнизонамНеобычное имя мальчику, который родился в 1861 году в Феодосии, дал отец - военный врач, оставшийся жить в Крыму после Крымской войны. Семье Марксов, чья история уходила по линии матери к крымским грекам, а по отцу – к немцам, принадлежал надел земли недалеко от Карадага, в местечке Отузы, ныне Курортное.Марксы жили небогато, и, чтобы дать сыну достойное воспитание за неимением средств на его обучение в Феодосийской гимназии, пришлось отдать маленького Никандра учиться далеко от дома. Мальчика определили в Михайловскую военную гимназию в Воронеж - на казенный счет, а было ему тогда всего шесть лет. Затем была учеба в 3-ем военном Александровском училище и военная служба.Никандр прошел путь военного от прапорщика до генерала – без взяток, перепрыгивания через головы, верно служа Отечеству. Служил в Варшаве, на Кавказе, в Сибирском и Московском военных округах – в общем обычная кочевая и походная жизнь военного.К моменту выхода в отставку имел орден Святого Владимира, два ордена Святой Анны и три ордена Святого Станислава, а также персидский орден Льва и Солнца со звездой и бухарский орден Золотой Звезды.Генерал-профессорВ 1906 году Никандр Маркс был уже в звании генерал-майора. Под влиянием книг Льва Толстого и после посещения великого писателя в Ясной Поляне Маркс решил изменить свою жизнь. Он вышел в отставку и поступил в Московский археологический институт, который окончил с золотой медалью в 1910 году и стал профессором. А было тогда Марксу 49 лет! Предметом его исследований как действительного члена Императорского общества истории и древностей Московского археологического общества была русская палеография. Он занимался исследованием старо-русских рукописей и грамот, а в 1912 году, к 100-летию Отечественной войны, подготовил к изданию "Обозрение предметов военной старины".Крымчанин Маркс также на полуострове занимался собиранием легенд Крыма. Он часто беседовал со своими соседями по Отузам – греками и татарами, расспрашивал их не только о легендах, но и о традициях и обычаях.И можно было бы с чувством выполненного долга спокойно доживать век в своем отузском имении, занимаясь выращиванием винограда, любуясь морем и выискивая новые легенды среди греков и татар, но история внесла в эту идиллию свои коррективы. Грянула Первая мировая.Первая мировая война"Турция сосредоточивает свои войска на нашей кавказской границе. Она шлет туда германских офицеров, минирует Дарданеллы и спешно приводит в порядок "Гебен" и "Бреслау". Все это и возможность войны с нашей соседкой, которая, по примеру своего патрона, готова очертя голову броситься в опасную авантюру, несколько нервирует крымское прибрежное население и, прежде всего наезжих курортников.На это повлияли, очевидно, самые нелепые слухи о настроениях наших крымских татар, слухи, распускаемые, не скажу злоумышленными, но, во всяком случае, зловредными досужими языками", - пишет отставной генерал заметку в газету "Русская Ривьера" 27 августа 2014 года, в дни русской мобилизации.И дальше он сообщает, как собственными глазами видел картинку из жизни Отуз, на которой татары служат в мечети молебен "о даровании русскому оружию победы над врагом, о здравии Государя и его семьи, о благополучии России, общей матери-родины".Сам отставной генерал Маркс был снова мобилизован защищать Россию. Историки и архивисты нашли приказы, подписанные генералом. Среди документов - срочное создание системы противовоздушной обороны, воздухоплавательных школ и отрядов, расширение сети военно-учебных заведений, передислокация войск, поставки оружия, боевой техники и продовольствия для фронта, эвакуация раненых и больных, организация полевой почты...Дела на фронте шли не гладко, но Маркс не унывал. Он был по натуре остроумным и жизнерадостным, хорошо пел, сыпал остротам и среди повального казнокрадства был кристально честен. К людям, а в особенности к подчиненным, вне зависимости от ранга, чина и сословия, относился одинаково приветливо. Волошин в своих воспоминаниях писал:И даже в эти тяжелые годы военный в Марксе не смог победить историка: он в 1917 году публикует исследование "К истории Бендерской крепости".Красный генералДемократический подход к людям помог генералу принять февральскую революцию 1917 года на стороне тех, кто хотел перемен. В одесской прессе его окрестили "генералом-республиканцем" и "красным генералом". Дружеский шарж в сатирическом журнале "Бомба" озаглавлен: "Генерал от армии, генерал от литературы и генерал от свободы". Будущие "белые" пытались уволить Никандра Маркса из армии, но их действия одесситы встретили бурей протеста, причем против были не только военные, но и гражданские. Но сердце уже пожилого генерала не выдержало нервного напряжения, с ним случился сердечный приступ. 4 декабря 1917 года командующий войсками Одесского военного округа генерал-лейтенант Никандр Александрович Маркс вышел в отставку и уехал в Крым.Между красными и белымиОн снова намеревался отойти от дел, заняться виноградником на склоне Карадага. Затишье длилось весь 1918 год, который Маркс попеременно провел то среди лоз, то продолжая работу по изучению крымских сказаний и легенд. Благо, ему это позволяла специальная бумага от установившейся в начале января в Феодосии советской власти. Документ гласил, что обыск у генерала Маркса "может быть произведен... исключительно по особому ордеру Военной комиссии". "Красного генерала" не трогали.Позже писатель выведет фигуру Никандра Маркса в романе "В тупике", который описывает, как ломаются судьбы в первые годы революции, как людям приходится выживать в белом и красном терроре. Действие романа разворачивается в Коктебеле, с 1931 года роман не издавался более полувека, а все его экземпляры были изъяты из библиотек и переданы в спецхран.Один из героев романа – профессор Дмитриевский, которому Советская власть поручает возглавить Отдел народного образования. Дмитриевский – это и есть генерал Маркс. Сначала он помог советской власти справиться с грабежами и погромами, будучи временным комиссаром Феодосийского ВРК по охране города. А 28 апреля 1919 г. Военно-революционный комитет назначает Маркса комиссаром народного просвещения."Мне выпало счастье работать с Никандром Александровичем в коллегии феодосийского отдела наробраза весною 1919 года в течение тех двух-трех месяцев, которые продержалась в Крыму вторично утвердившаяся в нем Советская власть. Работник и организатор он был удивительный", – вспоминал Вересаев.Палачи и защитникиВ июне 1919 года войска белых снова стали приближаться к Феодосии. Маркс в это время ждал выдачи жалования для учителей, и не соглашался на эвакуацию, пока все его подчиненные не получат зарплату. Момент был упущен, уехать ему не удалось. Тогда его соседи-татары предлагали спрятать "красного генерала", но тот не соглашался, не понимая, за что его могут арестовать.Но Никандр Маркс все же был арестован 9 июня 1919 года за сотрудничество с большевиками. Вся его история ареста и суда над профессором и генералом ярко описана в рассказе "Дело Маркса" Максмилиана Волошина, который сделал все возможное и невозможное для того, чтобы Маркс остался жив. Также немалую роль в поддержке и защите генерала принял Вересаев. Эти два литературных деятеля наряду с другими жителями Большой Феодосии подписали коллективное обращение в защиту генерала. Среди подписавшихся - союз учителей, союз писателей, представители татарского населения и другие слои общества.Пока феодосийцы собирали подписи, Маркс за неимением других подходящих помещений, сидел под арестом в гостинице "Астория", расположенной на центральной набережной Феодосии.Военно-полевой суд приговорил генерала к расстрелу. Под приговором стояла подпись генерала Слащева. Тогда Волошин написал Деникину в защиту генерала: "Он поступил на моих глазах так, как мог честный человек в его положении поступить".Приказом Добровольческой армии расстрел был заменен на лишение чинов и четыре года каторжных работ."При конфирмации приговор мною утвержден, с освобождением осужденного от фактического отбытия наказания за старостью лет. Копия приказа Деникина. Июль 1919 г."Маркс вернулся в свой дом в Отузах. Но тут над ним нависла угроза самосуда со стороны белых. И снова на защиту соседа встали местные жители. Как вспоминал Волошин, они с готовностью брались проводить офицеров к дому Маркса, но по пути забалтывали их и так накачивали вином, что те мервецки пьяными забывали о Марксе.В сентябре 1919 года главнокомандующий Таврическим округом генерал Шиллинг приказал Никандру Александровичу выехать за пределы округа – то есть из Крыма. Никандр Маркс с Екатериной Вигонд доехали до Керчи и переправились лодкой на Тамань.Первый ректор Кубанского университетаБолее ли менее спокойная жизнь у Марксов была до осени. А осенью на Тамань прорвались части Красной армии.Несколько месяцев супруги скрывались то от белых, то от красных по разным станицам. Когда ситуация чуть успокоилась – приехали в Екатеринодар и пожилой генерал зарабатывал на жизнь частными уроками."А затем вокруг него сгруппировалась местная интеллигенция, и он был выбран ректором Екатеринодарского университета", - рассказывал Волошин.К сожалению, работать на этом посту Марксу пришлось недолго. 26 января 1920 года Никандр Александрович пишет заявление о переводе в Крым: у него было предложение занять кафедру в Боспорском университете, а также создать рабочий факультет на Южном берегу Крыма. Но идеи отставного генерала пришлись властям не по душе. А уже зимой 1921 года пожилой Маркс умер от воспаления легких "и был с большим почетом похоронен в том самом сквере, куда выходило окнами здание того суда, где его с позором судили при белых", - гласят воспоминания Волошина. Занятия в этот день были для студентов отменены, ректора Кубанского университета в последний путь провожали более 1000 человек.Утраченное наследиеАрхив был разобран, книги были описаны, сложены в ящики и сданы на хранение до дальнейшего распоряжения Народообраза. При этом беллетристика, французские, английские, немецкие, итальянские и польские книги были переданы в библиотеку в Отузах, детские – в детский сад, а часть научных изданий – в Карадагскую научную станцию.Но в итоге до нас дошел только этот отчет и даже без списка книг по наименованиям. А куда пропала библиотека генерала – неизвестно, хотя на нее претендовали и сам Музей древностей, и Кубанский университет. Также в неизвестность канули еще не изданные черновики собранных, но еще не опубликованных Марксом крымских легенд."Предполагалось еще выпусков восемь, но собранный для них Марксом материал остался необработанным", - писала в октябре 2021 года газета "Красный Крым", которая опубликовала одну из легенд - "Салачи". Предваряющий легенду текст краткой биографии профессора гласил, что его лекции по истории Крыма, имеющие большую научную ценность, готовятся к печати. Но напечатаны они тоже не были, а их рукописи – не обнаружены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русская сказка в Крыму: Билибин и его БатилиманКрымский узел "генерала Яши"Адмирал и правитель, не ставший ученым: страницы из жизни Колчака

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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