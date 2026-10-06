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Массированный удар ВСУ по Подмосковью: под завалами нашли еще одного погибшего - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Массированный удар ВСУ по Подмосковью: под завалами нашли еще одного погибшего
Массированный удар ВСУ по Подмосковью: под завалами нашли еще одного погибшего - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Массированный удар ВСУ по Подмосковью: под завалами нашли еще одного погибшего
Число погибших при атаке дронов ВСУ на Московскую область выросло до двух. Повреждены десятки домов, произошел пожар на складе. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T09:21
2026-10-06T09:21
подмосковье
московская область
атаки всу
андрей воробьев
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при атаке дронов ВСУ на Московскую область выросло до двух. Повреждены десятки домов, произошел пожар на складе. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем канале в МАКС.Воробьев ранее во вторник сообщал об одном погибшем и шестерых пострадавших в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА.Также, по его данным, подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.Всего в результате атаки пострадали девять человек, им оказывается помощь врачей.В Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре повреждения получили 47 частных домов. В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме и котельная. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада — его уже потушили. На местах работают экстренные и коммунальные службы. Утром во вторник, 6 октября, Вооруженные силы Украины также атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Семь человек пострадали, сообщал ранее мэр города Иван Приходько.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:650 беспилотников сбиты за ночь на подлете к Москве29 человек погибли от украинских ударов за неделю – МирошникНа севере Крыма работает ПВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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подмосковье, московская область, атаки всу, андрей воробьев, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новости
Массированный удар ВСУ по Подмосковью: под завалами нашли еще одного погибшего

В Подмосковье до двух выросло число погибших при массированной атаке ВСУ

09:21 06.10.2026
 
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСПоследствия атаки беспилотников на Подмосковье. Архивное фото
Последствия атаки беспилотников на Подмосковье. Архивное фото
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при атаке дронов ВСУ на Московскую область выросло до двух. Повреждены десятки домов, произошел пожар на складе. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем канале в МАКС.
Воробьев ранее во вторник сообщал об одном погибшем и шестерых пострадавших в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА.
"Число погибших в результате одной из крупнейших атак БПЛА увеличилось до двух. В Барыбино (Домодедово) спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Находившаяся в доме женщина пострадала", - написал Воробьев в своем канале в МАКС.
Также, по его данным, подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.
Всего в результате атаки пострадали девять человек, им оказывается помощь врачей.
В Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре повреждения получили 47 частных домов. В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме и котельная.
В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада — его уже потушили. На местах работают экстренные и коммунальные службы.
Утром во вторник, 6 октября, Вооруженные силы Украины также атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Семь человек пострадали, сообщал ранее мэр города Иван Приходько.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ПодмосковьеМосковская областьАтаки ВСУАндрей ВоробьевПроисшествияНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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