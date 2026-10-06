https://crimea.ria.ru/20261006/massirovannyy-udar-vsu-po-podmoskovyu-pod-zavalami-nashli-esche-odnogo-pogibshego-1159977721.html

Массированный удар ВСУ по Подмосковью: под завалами нашли еще одного погибшего

Массированный удар ВСУ по Подмосковью: под завалами нашли еще одного погибшего - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Массированный удар ВСУ по Подмосковью: под завалами нашли еще одного погибшего

Число погибших при атаке дронов ВСУ на Московскую область выросло до двух. Повреждены десятки домов, произошел пожар на складе. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T09:21

2026-10-06T09:21

2026-10-06T09:21

подмосковье

московская область

атаки всу

андрей воробьев

происшествия

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при атаке дронов ВСУ на Московскую область выросло до двух. Повреждены десятки домов, произошел пожар на складе. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем канале в МАКС.Воробьев ранее во вторник сообщал об одном погибшем и шестерых пострадавших в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА.Также, по его данным, подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.Всего в результате атаки пострадали девять человек, им оказывается помощь врачей.В Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре повреждения получили 47 частных домов. В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме и котельная. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада — его уже потушили. На местах работают экстренные и коммунальные службы. Утром во вторник, 6 октября, Вооруженные силы Украины также атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Семь человек пострадали, сообщал ранее мэр города Иван Приходько.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:650 беспилотников сбиты за ночь на подлете к Москве29 человек погибли от украинских ударов за неделю – МирошникНа севере Крыма работает ПВО

подмосковье

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, атаки всу, андрей воробьев, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новости