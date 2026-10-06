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Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадали - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадали
Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадали - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадали
Три человека госпитализированы в Томской области в результате столкновения автомобиля с медведем. От удара машина перевернулась в кювет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T07:32
2026-10-06T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Три человека госпитализированы в Томской области в результате столкновения автомобиля с медведем. От удара машина перевернулась в кювет. Об этом сообщили в управлении МВД России по Томской области.В результате ДТП пострадали три человека – водитель и двое пассажиров: 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. С травмами их госпитализировали. Медведь погиб.Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что по данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людейПравительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людейВ России нужно создать питомники для медведей.
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РИА Новости Крым
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4.7
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томская область, происшествия, животные, дтп, новости
Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадали

В Томской области три человека пострадали при столкновении автомобиля с медведем

07:32 06.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Три человека госпитализированы в Томской области в результате столкновения автомобиля с медведем. От удара машина перевернулась в кювет. Об этом сообщили в управлении МВД России по Томской области.
"5 октября около 21:00 на 9-м километре автодороги Камаевка - Асино - Первомайское автомобиль Ford Mondeo под управлением 28-летнего водителя совершил наезд на медведя, вышедшего на проезжую часть. После наезда автомобиль съехал в кювет и опрокинулся", – говорится в сообщении.
© УМВД России по Томской областиВ Томской области три человека пострадали при столкновении автомобиля с медведем
В Томской области три человека пострадали при столкновении автомобиля с медведем
© УМВД России по Томской области
В Томской области три человека пострадали при столкновении автомобиля с медведем
В результате ДТП пострадали три человека – водитель и двое пассажиров: 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. С травмами их госпитализировали. Медведь погиб.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что по данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.
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