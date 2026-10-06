https://crimea.ria.ru/20261006/mashina-sbila-medvedya-v-tomskoy-oblasti-troe-chelovek-postradali-1159975832.html

Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадали

Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадали - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадали

Три человека госпитализированы в Томской области в результате столкновения автомобиля с медведем. От удара машина перевернулась в кювет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T07:32

2026-10-06T07:32

2026-10-06T07:32

томская область

происшествия

животные

дтп

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0aa40d2da4c6634c57223686d7554cac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Три человека госпитализированы в Томской области в результате столкновения автомобиля с медведем. От удара машина перевернулась в кювет. Об этом сообщили в управлении МВД России по Томской области.В результате ДТП пострадали три человека – водитель и двое пассажиров: 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. С травмами их госпитализировали. Медведь погиб.Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что по данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людейПравительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людейВ России нужно создать питомники для медведей.

томская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томская область, происшествия, животные, дтп, новости